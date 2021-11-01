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巧克力鮮奶茶＋奶酪！可不可「金巧歐酪、紅寶歐酪」夢幻登場，獨家5折、現折40元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／可不可提供
圖／可不可提供

巧克力手搖登場！人氣手搖品牌可不可熟成紅茶新推兩款冬季新品「金巧歐酪」與「紅寶歐酪」，每杯加入香醇滑順的奶酪，升級整體口感與風味，11/3全台開賣，活動期間還有外送平台專屬優惠，粉絲被錯過。

金巧歐酪、紅寶歐酪每杯加入香醇奶酪。圖／可不可提供
金巧歐酪、紅寶歐酪每杯加入香醇奶酪。圖／可不可提供

可不可此次結合雙主打巧克力，加碼奶酪製成療癒系新品，光看漸層外觀已十分吸睛。「金巧歐酪」以熟成鮮奶茶為基底，微微帶有焦糖氣息，加上比利時黃金巧克力及奶酪，疊加出全新組合。而「紅寶歐酪」則以微酸的莓果混搭熟成鮮奶茶，比利時紅寶石巧克力配上奶酪，喝起來齒頰留奶香。

兩款飲品皆為中杯65元、大杯75元；北北基、離島及百貨商場中70元、大杯80元。 圖／可不可提供
兩款飲品皆為中杯65元、大杯75元；北北基、離島及百貨商場中70元、大杯80元。 圖／可不可提供

兩款飲品11/3正式上市，並獨家上架外送平台Uber Eats，截至11/30只要使用專屬優惠碼「可不可40」即可享消費滿199元折40元，數量有限，兌完為止。而平台新用戶輸入「可不可新客五折」則有首兩次訂餐下殺5折的好康，折抵上限為200元，以上一律外送限定。另外，只要加入可不可官方LINE，11/3起還可參與互動遊戲領取優惠，屆時上線再為大家實測更新優惠項目。

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