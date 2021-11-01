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「迷客夏ｘDuncan」聯名杯身＋3款漸層拿鐵！冬季新品登場，芝麻烏龍口味也有
隨著天氣漸漸轉涼，連鎖手搖品牌「迷客夏」最新打造冬季限定新品，分別有布朗紅茶、伯爵可可及芝麻烏龍3款濃郁級拿鐵。除了吸睛漸層，最令人驚喜的莫過於與知名插畫家「當肯Duncan」的合作，不僅有聯名杯身還推出獨家造型N次貼，若單筆滿6杯以上，再捐出6元，喝飲料能打卡還能做公益，夢幻聯動粉絲別錯過！
迷客夏首度攜手人氣網路圖文作家「當肯 Duncan」設計聯名活動杯，共有透明星光款及紙杯的雪地造型杯身，不論喝冷飲或熱飲都能看了會心一笑，另有4款趣味封膜等大家隨機開箱。
而最新冬季飲品將於11/2上市，嚴選手炒黑糖，搭配經典大正紅茶，再調入綠光鮮奶，製成濃郁焦香的「布朗紅茶拿鐵」；巧克力控也可選擇「伯爵可可拿鐵」，一杯喝得到法國頂級「法芙娜100%純可可」與伯爵拿鐵的融合，果香尾韻值得期待。第三款「芝麻烏龍拿鐵」則在濃醇的烏龍拿鐵加入黑芝麻，時尚的水泥灰色系顏值極高。
不僅如此，限量Duncan造型N次貼也將分3階段推出，凡購買任一飲品即可用39元加購，灰色款11/2起限量發售，紅色款11/16接力，11/30則有綠色款。此次聯名也配合綠光公益計畫，凡單筆購買6杯或以上，即會捐贈6元以支持弱勢孩童，揪團喝新品超好康。
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