攜手新福源！beard papa「花生卡士達黑法式甜圈」花生內餡＋巧克力香氣餅皮超欠吃
繼限量款「布丁泡芙」後，日式泡芙專賣店「beard papa’s」秋季新品攜手來自新竹超人氣的「新福源二代店」，打造以台式道地風味揉和日本泡芙的療癒混搭甜食。
來自新竹的新福源花生醬，憑著純手工製作的好味道，擄獲大家的喜愛。日式泡芙專賣店「beard papa’s」這次搭上台式道地花生醬「新福源二代店」，將日本泡芙與台灣傳統的花生醬結合，推出了一系列台日聯名款泡芙，此外，還祭出「黑法式甜圈」餅皮，帶有巧克力香氣的鬆餅口感，讓人一試傾心。
暗黑系甜點近年來吸睛度高，beard papa’s打破對泡芙金黃色的既定印象，研發出獨特黑色外皮的「黑法式甜圈」，靈感取自於環法單車比賽的甜甜圈造型，烘烤後的甜圈有淡淡的巧克力香氣，蓬鬆扎實感猶如鬆餅，內餡搭配聯名款花生卡士達醬，口感綿密細緻且濃郁滑順，絕對是一款視覺與味覺雙享受的療癒甜食。
【花生卡士達系列泡芙】
販售時間：11/1-11/30期間限定，數量有限，售完為止。
售價：65元起/顆
【黑法式甜圈】
販售時間：11/1起販售，數量有限售完為止。
售價：65元/顆（香草口味）、$70/顆（花生口味）
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