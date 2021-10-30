聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021萬聖節暗黑系手搖！鹿角巷「闇黑夜奶昔」獨家開賣，墓地意境超應景
萬聖節來襲，除了扮裝，各大餐飲也陸續推出限定應景餐點、飲品，而鹿角巷也不忘跟上這波熱潮，即日起新推「闇黑夜奶昔」，搭配人氣LOTUS比利時焦糖脆餅，打造墓地意境，搶攻打卡新亮點。
「鹿角巷」推出萬聖特調「闇黑夜奶昔」，以香甜的香蕉奶昔為基底，搭配咖啡，最後撒上餅乾碎，加上神似墓碑的餅乾，整杯營造出猶如闇黑夜森林的小墓地，也可當做掘墓者鏟子。新品即日起於桃園環球A19門市限定開賣，每杯99元，截至11/12都能延續搞怪的打卡熱潮，還可順遊最夯熱點桃園萬聖城，吃喝玩樂都能走暗黑系路線。
此外，另一萬聖節特飲也有星巴克「南瓜風味那堤」，經典義式濃縮咖啡混合香醇牛奶，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，為歐美人氣應景飲品，台灣也延伸打造「南瓜風味冷萃咖啡」與「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」，粉絲別錯過。不僅如此，美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS也有專屬好康，截至11/1凡姓名對中「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一同音，即可享有萬聖節飲品買一送一。
延伸閱讀：
．血紅腦袋飲料、斷指義大利麵！泰式料理Lady nara「萬聖節套餐」再送烤椰米塔
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言