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2021萬聖節暗黑系手搖！鹿角巷「闇黑夜奶昔」獨家開賣，墓地意境超應景

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

萬聖節來襲，除了扮裝，各大餐飲也陸續推出限定應景餐點、飲品，而鹿角巷也不忘跟上這波熱潮，即日起新推「闇黑夜奶昔」，搭配人氣LOTUS比利時焦糖脆餅，打造墓地意境，搶攻打卡新亮點。

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

「鹿角巷」推出萬聖特調「闇黑夜奶昔」，以香甜的香蕉奶昔為基底，搭配咖啡，最後撒上餅乾碎，加上神似墓碑的餅乾，整杯營造出猶如闇黑夜森林的小墓地，也可當做掘墓者鏟子。新品即日起於桃園環球A19門市限定開賣，每杯99元，截至11/12都能延續搞怪的打卡熱潮，還可順遊最夯熱點桃園萬聖城，吃喝玩樂都能走暗黑系路線。

圖／鹿角巷提供
圖／鹿角巷提供

此外，另一萬聖節特飲也有星巴克「南瓜風味那堤」，經典義式濃縮咖啡混合香醇牛奶，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，為歐美人氣應景飲品，台灣也延伸打造「南瓜風味冷萃咖啡」與「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」，粉絲別錯過。不僅如此，美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS也有專屬好康，截至11/1凡姓名對中「淘氣鬼」、「女巫」、「萬聖節」任一字或任一同音，即可享有萬聖節飲品買一送一。

TGI FRIDAYS推出3款萬聖搗蛋餐飲。圖／開展餐飲集團提供。
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