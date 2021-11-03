草莓凍夾心巧克力、捲心蛋糕！8大「日本草莓季」零食甜點　台灣也能買得到

圖／比比昂

冬天是草莓盛產的季節，除了可以到大湖採草莓，大家最狂熱的就是日本推出的草莓季商品啦～一系列的零食甜點，千萬不要錯過，現在雖然不方便到日本去，還是可以買到日本草莓季商品哦！

樂天甘熟草莓口味派之果實

ロッテ パイの実(甘熟いちご)

樂天甘熟草莓口味派之果實。 圖／比比昂

樂天推出的派之果實在日本算是常見，小小一顆但非常涮嘴，口感就像千層酥，吃起來相當扎實又有層次；派之果實也有許多不同口味，最常見的就是原味巧克力及濃郁巧克力，趁著草莓季也推出乾熟草莓口味的派之果實，喜歡草莓的朋友一定要吃吃看哦！

約略售價：140日圓

樂天夏洛特草莓凍夾心巧克力

シャルロッテ ストロベリージュレショコラ

樂天夏洛特草莓凍夾心巧克力。 圖／比比昂

由樂天(LOTTE)所推出的草莓凍夾心巧克力光看產品圖就很誘人，口水都要流出來了！可以想像咬下去酸酸甜甜的草莓凍和巧克力完美融合，碰撞出特別的口感，每一顆都小巧可愛，剛剛好的大小一入口慢慢在嘴裡化開，不會死甜反而很搭哦！

約略售價：240日圓

森永福岡精選草莓蛋糕

あまおう苺ケーキ

森永福岡精選草莓蛋糕。 圖／比比昂

森永推出的巧克力草莓夾心蛋糕，由內而外分別為巧克力、蛋糕體、福岡草莓果醬，也因為外層是一層薄薄的巧克力，它與原味蛋糕體完美搭配，綜合起來整塊夾心蛋糕不過甜，鬆軟卻又扎實，再以草莓的酸甜點綴其中，吃起來絕對過癮！

約略售價：240日圓

百奇Pocky 心型巧克力棒 草莓果粒口味

つぶつぶいちご ハートフル

百奇Pocky 心型巧克力棒 草莓果粒口味。 圖／比比昂

百奇Pocky巧克力棒是日本超商相當經典的人氣零食，當然也不會缺席草莓季，這次推出的巧克力棒吃得到一粒一粒的草莓果肉，口感大大升級，除此之外，餅乾棒上還有愛心的設計，讓人邊吃邊感覺戀愛般的夢幻滋味，是草莓控不能推薦的日本零食喔！

約略售價：138日圓

樂天 紗紗巧克力 蘇芳草莓口味

紗々 蘇芳いちご

樂天 紗紗巧克力 蘇芳草莓口味。 圖／比比昂

想優雅的吃巧克力嗎？這款紗紗巧克力的外型相當漂亮，在草莓季當然也有推出期間限定的零食，以三種不同口味的巧克力相互交疊，織成美麗的網狀巧克力，三種口味同時在嘴裡化開，毫不違和交織成最舒服的風味與口感，是相當推薦的日本零食唷！

約略售價：198日圓

Bourbon 迷你年輪捲心蛋糕

ブルボン ミニバームロールいちごクリーム

Bourbon 迷你年輪捲心蛋糕。 圖／比比昂

大家吃過日式年輪蛋糕嗎？日本便利商店這款Bourbon年輪捲心蛋糕是迷你版的年輪蛋糕，在草莓季也推出了期間限定口味，迷你年輪蛋糕都是獨立包裝，適合分送給親朋好友或同事，草莓香氣濃郁，口感也相當鬆軟，就算是老年人們也可以吃，是值得掃貨回家的日本伴手禮！

約略售價：298日圓

明治 冬之吻巧克力 濃厚草莓口味

Meltykiss フルーティー濃いちご

明治 冬之吻巧克力 濃厚草莓口味。 圖／比比昂

明治的巧克力大家吃過嗎？小編很喜歡抹茶口味呢！明治冬之吻在冬季推出限定的草莓口味，有招牌的生巧克力，裡頭裹著香醇濃厚的草莓內餡，酸甜的口感甜而不膩，讓人相當喜愛，有看到他的話，千萬別忘了買來吃看看唷！

約略售價：238日圓

明治 竹筍村巧克力餅乾 草莓煉乳口味

たけのこの里 練乳いちご味

明治 竹筍村巧克力餅乾 草莓煉乳口味。 圖／比比昂

明治巧克力除了冬之吻系列之外，還有這款竹筍造型的巧克力餅乾，在草莓季期間推出煉乳草莓風味，酥脆的巧克力餅乾，裹著香醇的煉乳巧克力和草莓巧克力，不會死甜的口感深受許多水水們喜愛，絕對是超ㄕㄨㄚˋ嘴的日本超商零食！

約略售價：158日圓

看完以上介紹，是不是突然很想嚐嚐草莓限定的零食呢？雖然不能親自到日本採購，但在台灣還是可以在網路上買的到哦！暫時先解解饞，等到之後可以到日本旅遊，再親自採買吧！

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