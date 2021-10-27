身分證、生日有「108」11元喝手搖！買TEA TOP茶王　再免費送南投景點門票

身分證好康兌不完！手搖品牌「TEA TOP第一味」搶先祭出雙11優惠，11/1起至11/11期間，只要購買任兩杯「108茶王」系列，即可免費獲得一張南投景點「茶二指故事館」門票，暢遊茶園、打卡大型珍珠奶茶；而活動期間凡於全台門市購買任一飲品，身分證字號或出生年月日含「1」、「0」、「8」，即可用11元入手原價55元的「108柚香」，超殺銅板價喝一波。

圖／TEA TOP提供

「TEA TOP第一味」主打茶飲自產自銷一條龍，10月新推「108茶王」系列備受喜愛。如今品牌新推長達11天的好康，11/1至11/11凡購買任兩杯「108茶王」或「108柚香」，就送南投「茶二指故事館」門票，數量有限，送完為止。粉絲可憑券免費參觀新品發源地，盡享茶園風光，沉浸在茶香世界，若現場拍照打卡，還會加碼再送珍珠奶茶，好康喝不停。

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此外，活動期間至全台TEA TOP門市購買飲品，不限金額即可參加對對碰優惠，身分證字號或者出生年月日對中「1」、「0」、「8」，三個數字不必照順序，一律下殺2折開喝原價55元的「108柚香」，省錢品嚐茶師傅用108度手工細火慢焙108小時產出的茶湯。

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