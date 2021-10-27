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+1元多一杯！鶴茶樓「葡萄甘露」22顆巨峰葡萄一杯就飽，推1日限定優惠
爆量葡萄系手搖登場！鶴茶樓「葡萄甘露」採用至少22顆巨峰葡萄，每杯都能吃到完整果肉，配合11/1上市推出「加一元多一杯」好康，一日限定別錯過。
鶴茶樓「葡萄甘露」漸層紫外觀顏值極高，本體嚴選新鮮巨峰葡萄，每杯加入至少22顆葡萄，完整葡萄果肉增添爆汁口感，加上店內楊枝甘露的招牌配料「鶴頂紅茶凍」與「椰奶」，熱帶風情再升級。新品每杯售價95元，11/1當天凡購買「葡萄甘露」，即可用1元銅板價加購中杯純茶系列，「鶴頂紅茶」、「桂香烏龍茶」均適用，每人限購兩組。
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