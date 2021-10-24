星巴克「全品項第2杯半價」、送黑貓餅乾！8大手搖新品＋萬聖優惠一覽

萬聖節將至，各大餐飲品牌紛紛祭出應景餐點或飲品，有些還加碼快閃優惠，讓粉絲帶著小確幸度過十月份。今天為大家盤點各大人氣品牌的限時好康與新品，其中星巴克、TEA TOP、翰林茶館、迷客夏都能特價開喝，萬波、大苑子、CoCo、麻古茶坊則帶著最新代表性手搖登場，一篇讓大家資訊不漏接。

星巴克4大促銷活動

左圖的「南瓜風味那堤」為歐美最夯萬聖節口味，第二杯半價活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。 圖／星巴克提供

為迎接萬聖節，星巴克於10/30至10/31推出連續兩天「萬聖Black Party第二杯半價」優惠，活動當天購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，第二杯即下殺5折，品項不限，惟依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，單筆交易最高限購四杯（兩杯原價、兩杯優惠價）並限當場一次領取。

此外，即日起至10/31若以原價購買南瓜系列飲料乙杯，即可免費獲贈一份「萬聖節黑貓餅乾」，不論是南瓜風味那堤、南瓜風味冷萃咖啡、南瓜風味氮氣冷萃咖啡都適用，餅乾數量有限，贈完為止。而透過外送平台foodpanda購買特大杯「南瓜風味那堤」，輸入優惠碼「stboct」可獨享75折優惠，現省44元。

另外，截至11/2凡透過外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱及風味一致的「西印度櫻桃紅茶、西印度櫻桃冷萃咖啡」，可享第二杯半價優惠。

TEA TOP喊口訣免費加料

TEA TOP萬聖節活動推喊口訣享免費加料。圖／TEA TOP提供

「TEA TOP第一味」主打茶飲自產自銷一條龍，配合萬聖節特別推出限時活動，10/30至10/31期間至全台門市消費，對店員說出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可免費加料一次，珍珠、椰果、仙草凍、西米露、寒天、茶凍一律都適用。

此外，持好食券也能至全台TEA TOP門市使用，持五倍券消費還能獲得刮刮卡，最高可刮中10000元現金、1000元飲料券等大獎。

翰林茶館第二杯半價活動

堪稱於1986年研發出「世界第一杯珍珠奶茶」的翰林茶館，以原創黑及白珍珠奶茶、熊貓珍奶深受鐵粉愛戴。圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館35週年慶推出一系列活動，繼國慶連假珍奶買一送一落幕，目前還有每週六、日的12:00至20:00特大杯「熊貓珍奶」第二杯半價優惠，截至10/31都適用。

萬波新品「奶油青提」上市

萬波最新漸層奶蓋新品即日起可至全台門市入手，外送平台foodpanda和Uber Eats同步上架。圖／萬波提供

主打新式古早味的「萬波島嶼紅茶」，每回新品都刷新顏值。這回品牌嚴選美國進口無籽綠葡萄為主角，打成冰沙後變身新品「奶油青提」，強調清甜多汁的口感，還會加上萬波招牌愛玉凍，再淋上靈魂奶蓋鹹甜「奶油」，豐富口味超療癒。每杯95元，即日起可至全台門市入手，外送平台foodpanda和Uber Eats同步上架。

此外，活動期間只要購買大杯原茶如島嶼紅茶、碧螺春綠茶、阿里山青心烏龍、木柵四季春，也可加價20元加購新款奶蓋，用奶油升級純茶風味，隱藏版手搖先筆記。

CoCo「焙韻鐵觀音」系列登場

焙韻鐵觀音大杯35元、鐵觀音奶茶售價45元，鐵觀音鮮奶茶中杯55元。 圖／CoCo提供

CoCo最新推出「焙韻鐵觀音」系列，採用獨特台灣小葉種茶葉，經特殊技法反覆焙揉，再由慢火烘焙，營造獨特茶韻的好茶，單喝就能感受特色大人味。若搭配鮮奶或奶茶也別有一番風味，「鐵觀音奶茶」濃醇奶茶組合為基本款必喝，「鐵觀音鮮奶茶」則能感受鮮奶與炭焙香的交織。以上若使用「都可訂」線上訂購杯杯可享5元折扣，10/27還有第二杯0元票券可以領取兌換，開喝指定手搖，千萬別錯過啦。

大苑子「許慶良芋頭鮮奶」升級芋圓、鮮奶茶款

中杯「許慶良MINI芋圓芋頭鮮奶」中南地區售價75元、北部80元，「許慶良MINI芋圓鮮奶茶」大杯70元。圖／大苑子提供

大苑子爆夯款「許慶良芋頭鮮奶」即日起重磅回歸，選用台灣優質大甲芋頭，搭配特A級許慶良鮮乳組成備受喜愛的芋頭鮮奶，每口都吸得到綿密芋泥。而10/29品牌還加碼升級，打造「許慶良MINI芋圓芋頭鮮奶」，純天然製成的芋頭、地瓜、紫薯MINI小芋圓統統都吃得到，也有濃醇鮮奶茶的版本，每杯都能增添咀嚼口感。

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸

因應萬聖節，截至10/31消費任一飲品就贈「麻古萬聖搞怪插卡」。圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」以台灣新鮮巨峰葡萄為本體，主打每口飽滿的果肉顆粒及Q軟綠茶凍，上方的芝芝奶蓋則採用紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽調配而成，為鎮店明星商品之一。即日起正式上市，中、南部售價85元，北部一杯95元。

迷客夏升級版「娜杯雙Q拿鐵」特價

迷客夏聯手「LINE熊大上菜」，活動期間消費任一飲品即可免費獲得遊戲虛寶序號乙組，限量155萬組。圖／迷客夏提供

迷客夏將新品「娜杯紅茶拿鐵」化身2.0版本，以其為茶湯加入Q彈珍珠與芋圓化身「娜杯雙Q拿鐵」，原價80元限時65元。而截至11/18為止，凡消費任一飲品，還能獲得一組料理經營遊戲「LINE 熊大上菜」的虛寶序號，遊戲迷必收。

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