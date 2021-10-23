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限時2天！TEA TOP喊口訣「免費加料」　持五倍券抽萬元現金、能用好食券

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／TEA TOP提供
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手搖控10月最划算喝法！為歡慶即將來臨的萬聖節，主打茶飲自產自銷一條龍的品牌「TEA TOP第一味」推出限時好康，10/30至10/31凡對店員說出一句通關密語，即享一次免費加料。此外，持好食券也能至全台TEA TOP門市使用，若使用五倍券消費還能獲得刮刮卡，最高可刮中10000元現金、1000元飲料券等，一系列好康先筆記。

圖／TEA TOP提供
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「TEA TOP第一味」日前最新打造「108茶王」系列，嚴選高山茶菁細火慢焙108個小時，無糖最能感受極佳喉韻。而配合萬聖節，品牌於10/30至10/31快閃推出限時活動，只要到店對店員喊出通關口訣「不給糖就搗蛋」，即可在現場免費享10元加料，人氣配料珍珠、椰果、仙草凍、西米露、寒天、茶凍樣樣行，還有芋圓、紅豆、粉粿也適用，咀嚼控比加。

圖／TEA TOP提供
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不僅如此，若持面額200元五倍券到店消費，就能獲得一張刮刮卡，抽10000元現金、價值1000元的飲料券等大獎；成功搶到好食券的民眾也可到TEA TOP支付消費，作為嘗鮮口碑新品「108茶王」、「108柚香」或豐富口感的「青茶三Q」都合適。

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