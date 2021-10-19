麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」回歸！巨峰葡萄果肉＋療癒奶蓋，5款萬聖節插卡免費送

麻古茶坊芝芝系列最夯「芝芝葡萄果粒」回來了！整杯塞滿綠茶凍、巨峰葡萄，加上招牌奶蓋，夢幻視覺及豐富口感每回登場都吸引鐵粉熱議，今年確定於10/22登場，而配合萬聖節會推出消費任一飲品就贈「麻古萬聖搞怪插卡」，讓高顏值手搖也能增添搞怪趣味氛圍。

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊「芝芝葡萄果粒」嚴選台灣新鮮現送的巨峰葡萄，每口都能吸到酸甜飽滿的果粒及Q軟綠茶凍，而靈魂主角濃郁芝芝奶蓋，則是採用紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽調配而成，單喝第一口鹹香，攪拌後則能感受多層次滋味，尤其紫紅漸層更是打卡必拍手搖始祖。「芝芝葡萄果粒」10/22起全台開賣，中、南部售價85元，北部一杯95元。

圖／麻古茶坊提供

配合即將來臨的萬聖節，品牌特別推出「麻古萬聖搞怪插卡」收集活動，10/20起至10/31為止只要到店購買任一飲品，即可隨機獲得一款搞怪插卡，共有五款，各門市每日限量贈送，當天送完為止。

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