手炒糖香氣超誘人！新北「茶山人」開幕買2送1，招牌花生雪蓋與黑厚奶茶必喝

手搖飲控看過來！以嚴選6款基底茶、挑戰口感與健康兼具的手搖品牌「茶山人」於10月19日正式開幕了！現在祭出開幕優惠「買2送1」活動，尤其招牌「黑茶系列」山岩黑花生奶蓋與山岩黑厚奶茶必喝，另外消費滿300元還可以免費外送，快揪團親朋好友嚐鮮看看！

圖／茶山人提供

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

「茶山人」是由在手搖飲界打滾多年的女孩「揚揚」一手傾力傾為打造而成，從品牌形象、原料、機器、菜單與包裝等都堅持採用最高標準，並耗費超過180天嚴選並研發「6款基底茶系列」，包含山叢紅茶、山萃綠茶、山岩黑茶、山涓四季青、山雨桂花青與山麥茶，而講究健康的「茶山人」特別推薦「真正的好茶就算是無糖也很好喝、順口甘甜」。茶山人也選用優質砂糖以古法拌炒才製成濃濃純香的手炒糖，絕對是甜飲控必喝的味道。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

而店內首推主打「山岩黑茶系列」，包含山岩黑花生奶蓋，採用黑茶作為基底，鋪上秘製研發且高達三公分厚的的花生奶蓋，喝起來有黑茶回甘的茶韻與綿密花生的奶蓋香氣，絕對是首款必喝的飲品之一；另外小編也私心推薦山岩黑厚奶茶，以嚴選的高級鮮奶一樣搭配黑茶基底，選擇半糖剛剛好，喝起來的濃郁讓人有滿滿的幸福感，奶茶控一定會愛。

左為山涓四韻奶青、右為山岩黑花生雪蓋。 圖／茶山人提供

創辦人揚揚還特別推薦的「山涓四韻奶青」，以純香青奶配上紅豆、薏米、白玉珍珠與鳳梨椰果，多層次口感是午後飲料的新選擇；其他還有「山野冬瓜檸檬蘆薈」，也是試營運期間大受歡迎的人氣飲品！現在10月19日正式開幕推出優惠買2送1活動，只要任選買2杯，送的1杯可任選黑茶或麥茶二選一（中杯），想要嚐鮮的民眾絕對不要錯過囉。

左為山麥茶、右為山雨桂花青蜜。 圖／茶山人提供

茶山人

粉絲專頁：https://www.instagram.com/cha_shan_ren/

開幕活動：即日起買2杯就送1杯山人推薦飲品（任選中杯黑茶或麥茶2選1）

地址：新北市中和區連城路355號

滿300元免費外送專線：02-2223-3308

圖／茶山人提供

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

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