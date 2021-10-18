珍煮丹x依蕾特「黑糖咖啡奶酪」7-11獨賣！聯名台南布丁名店，招牌鮮奶布丁也有

黑糖迷出列！主打職人手搖的「珍煮丹」以黑糖珍珠鮮奶最為知名，早前也曾在全家店中店獨家開賣咖啡珍奶，如今品牌首度聯手台南最夯伴手禮「依蕾特」，合力打造「黑糖咖啡奶酪」，強強組合的布丁奶酪禮盒只於7-11開賣，10/18起正式開放預購。

圖／珍煮丹提供

珍煮丹與依蕾特聯名新品「黑糖咖啡奶酪」以咖啡歐蕾製成滑Q的奶酪體，調入珍煮丹祖傳手抄黑糖，乳香、咖啡、黑糖三重滋味平衡了苦甜程度，豐富韻味值得期待。而依蕾特最經典的「鮮奶布丁」吃得到濃厚乳香，不必特別到店自取或選擇宅配，全台同樣預購得到。

圖／珍煮丹提供

此次禮盒10/18至2022/1/24可在7-11門市預購，一盒6入，可選擇純「黑糖咖啡奶酪」、「鮮奶布丁」，或綜合各3杯，最快可D+5天到貨，作為明年送禮選項也適宜。

圖／珍煮丹提供

不僅如此，珍煮丹日前也全新推出5入組「即食珍珠」，嚴選在地水果製成5款彩色天然珍珠，黑糖、芒果、水蜜桃、紅茶及優格口味一次收，只要微波50秒或滾水加熱2分半即可，在家24小時都能能DIY最愛手搖。

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