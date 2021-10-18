全家「夯番薯」尬甘梅粉升級、星野最新抹茶銅鑼燒開賣！4大甜甜吃法一掃憂鬱
隨著週末結束，新的憂鬱星期一接力登場，今天就用全家便利商店爆夯款商品新吃法、新口味，注入甜蜜元素，揮別厭世吧！全家特別打造「甘梅薯條版」夯番薯，10/20起單筆消費一顆夯番薯，就能獲得一包甘梅粉包，營造酸甜涮嘴滋味，加上同步登場的一系列甜點，絕對讓大家吃出新風味。
全家熱銷的「夯番薯」可謂饕客最愛的超商美食之一，此次首度推出加料服務。10/20開始凡到店購買夯番薯，單筆消費一顆即贈甘梅粉包，綿密的地瓜上與梅子粉的古早味組合，不論沾著吃或撒在上方，都能徹底升級美味，全台限量60萬份。
不僅如此，備受歡迎的星野銅鑼燒此次也祭出「星野完全抹茶銅鑼燒」，嚴選伊藤園抹茶粉製成宇治抹茶風味外皮，內餡吃得到屏東農產紅豆餡與抹茶寒天調和的奶油餡，從裡到外都是滿滿的抹茶。
而Let's Café泡芙除了鮮乳脆皮泡芙、花生可可脆皮泡芙等限定口味，這回加碼視覺系「黑醋栗優格泡芙」，一口咬下就是黑醋栗卡士達與優格鮮奶油，酸甜莓果作為下午茶也超開胃。
此外，起司控也有獨家新品嘗鮮。全家聯手法國頂級鮮奶油乳酪品牌Kiri新推「Kiri起司奶茶」，強調無香料、無色素，香醇奶茶配上熟悉的法式風味起司，挑戰最濃郁飲品。「Kiri起司奶茶」原價30元，截至11/20也享單件特價30元，任兩件55元，鐵粉先衝一波。
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