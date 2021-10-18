快訊

神棄之地的肉票危機：美國教會救援團「海地黑幫綁架案」

普悠瑪事故司機判刑 蔡總統要大家別懷疑的改革決心在哪

全家「夯番薯」尬甘梅粉升級、星野最新抹茶銅鑼燒開賣！4大甜甜吃法一掃憂鬱

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

隨著週末結束，新的憂鬱星期一接力登場，今天就用全家便利商店爆夯款商品新吃法、新口味，注入甜蜜元素，揮別厭世吧！全家特別打造「甘梅薯條版」夯番薯，10/20起單筆消費一顆夯番薯，就能獲得一包甘梅粉包，營造酸甜涮嘴滋味，加上同步登場的一系列甜點，絕對讓大家吃出新風味。

全家特別推出熟食區加料服務，讓夯番薯粉絲秒回童年。圖／全家便利商店提供
全家特別推出熟食區加料服務，讓夯番薯粉絲秒回童年。圖／全家便利商店提供

全家熱銷的「夯番薯」可謂饕客最愛的超商美食之一，此次首度推出加料服務。10/20開始凡到店購買夯番薯，單筆消費一顆即贈甘梅粉包，綿密的地瓜上與梅子粉的古早味組合，不論沾著吃或撒在上方，都能徹底升級美味，全台限量60萬份。

全家黑醋栗優格泡芙售價38元。圖／全家便利商店提供
全家黑醋栗優格泡芙售價38元。圖／全家便利商店提供

不僅如此，備受歡迎的星野銅鑼燒此次也祭出「星野完全抹茶銅鑼燒」，嚴選伊藤園抹茶粉製成宇治抹茶風味外皮，內餡吃得到屏東農產紅豆餡與抹茶寒天調和的奶油餡，從裡到外都是滿滿的抹茶。

星野完全抹茶銅鑼燒45元。圖／全家便利商店提供
星野完全抹茶銅鑼燒45元。圖／全家便利商店提供

而Let's Café泡芙除了鮮乳脆皮泡芙、花生可可脆皮泡芙等限定口味，這回加碼視覺系「黑醋栗優格泡芙」，一口咬下就是黑醋栗卡士達與優格鮮奶油，酸甜莓果作為下午茶也超開胃。

聯名Kiri起司奶茶10/20同步開賣。圖／全家便利商店提供
聯名Kiri起司奶茶10/20同步開賣。圖／全家便利商店提供

此外，起司控也有獨家新品嘗鮮。全家聯手法國頂級鮮奶油乳酪品牌Kiri新推「Kiri起司奶茶」，強調無香料、無色素，香醇奶茶配上熟悉的法式風味起司，挑戰最濃郁飲品。「Kiri起司奶茶」原價30元，截至11/20也享單件特價30元，任兩件55元，鐵粉先衝一波。

延伸閱讀：

24款泰式美食無限吃！錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」升級，冬蔭功湯、月亮蝦餅秒出國

星巴克「南瓜風味那堤」萬聖爆夯飲品、CoCo大苑子新品上市！3大最新咖啡手搖

抹茶 甜點 超商

相關新聞

珍煮丹x依蕾特「黑糖咖啡奶酪」7-11獨賣！聯名台南布丁名店，招牌鮮奶布丁也有

黑糖迷出列！主打職人手搖的「珍煮丹」以黑糖珍珠鮮奶最為知名，早前也曾在全家店中店獨家開賣咖啡珍奶，如今品牌首度聯手台南最夯伴手禮「依蕾特」，合力打造「黑糖咖啡奶酪」，強強組合的布丁奶酪禮盒只於7-11

全家「夯番薯」尬甘梅粉升級、星野最新抹茶銅鑼燒開賣！4大甜甜吃法一掃憂鬱

隨著週末結束，新的憂鬱星期一接力登場，今天就用全家便利商店爆夯款商品新吃法、新口味，注入甜蜜元素，揮別厭世吧！全家特別打造「甘梅薯條版」夯番薯，10/20起單筆消費一顆夯番薯，就能獲得一包甘梅粉包，營

6cm厚栗子貝果、花生牛奶冰心蛋糕！5款秋季甜品開賣

隨著氣候涼爽的秋季到來，也令人忍不住想要品嚐時令甜點。「好丘」以時令食材為元素，推出限定款的「烘茶栗子」與「酒香栗子蒙布...

發票明細對對碰！龜記茗品「紅柚翡翠」免費送　歡慶信義A11門市開幕

手搖控號外！主打古早味飲品的「龜記茗品」憑藉質感飲品虜獲好口碑，日前宣佈將首度進駐新光三越信義A11店，10/30當天更推出獨家優惠，只要憑其他手搖店的發票明細，對中「紅柚、葡萄柚、紅寶石」任一品項，

星巴克「南瓜風味那堤」萬聖爆夯飲品、CoCo大苑子新品上市！3大最新咖啡手搖

咖啡、手搖控新品快跟上！配合即將來臨的萬聖節，星巴克帶著季節限定最夯「南瓜風味那堤」領軍2款咖啡登場，而連鎖飲料品牌CoCo、大苑子也分別新推聯名款新品及零食，喜歡的粉絲別錯過了！ 星巴克「南瓜

Costco草莓千層蛋糕吃膩了？網友評比近期必吃5大甜點，法國TIPIAK馬卡龍平均一顆只要13元！

應該有不少人跟儂編一樣，每次逛Costco好市多一定會買的，絕對是大份量又好吃的甜點啦！雖然很多熱賣款真的很難搶到，但是Costco總是不斷的推陳出新，除了大家所熟悉的草莓千層蛋糕、生乳酪蛋糕及芋頭奶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。