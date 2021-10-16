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星巴克「南瓜風味那堤」萬聖爆夯飲品、CoCo大苑子新品上市！3大最新咖啡手搖

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／品牌提供
圖／品牌提供

咖啡、手搖控新品快跟上！配合即將來臨的萬聖節，星巴克帶著季節限定最夯「南瓜風味那堤」領軍2款咖啡登場，而連鎖飲料品牌CoCo、大苑子也分別新推聯名款新品及零食，喜歡的粉絲別錯過了！

星巴克「南瓜風味那堤暨系列」、全品項買三送一

左圖的「南瓜風味那堤」為風靡歐美的萬聖節必喝。圖／星巴克提供
左圖的「南瓜風味那堤」為風靡歐美的萬聖節必喝。圖／星巴克提供

星巴克10/22起將帶著年度人氣口味「南瓜風味那堤」重磅回歸，每杯以經典義式濃縮咖啡混合牛奶，再添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣，讓人一喝就上癮，除了是秋季必喝，亦是萬聖節應景特調。品牌也以此為延伸打造「南瓜風味冷萃咖啡」與「南瓜風味氮氣冷萃咖啡」，挑戰南瓜風味奶油與咖啡的絕妙組合。

此外，10/18至10/22活動期間，透過電子章累積點購任三杯大杯(含)以上全品項飲料，即可獲得一杯全品項大杯飲料贈品券，兌換期限為獲券日+6天。

CoCo都可x Red Bull「飛天瓜牛」

CoCo與Red Bull合力推出「飛天瓜牛」口味新品。圖／CoCo都可提供
CoCo與Red Bull合力推出「飛天瓜牛」口味新品。圖／CoCo都可提供

CoCo近期除了推出一系列線上優惠及外送指定買一送一，即日起也聯手能量飲Red Bull推出新品，以經典台味「檸檬冬瓜露」為基底，加上Red Bull的微酸氣泡，雙重風味超過癮，喝了活力十足。每杯售價75元，使用都可訂享杯杯折5元，70元特價喝得到。

大苑子「許慶良紫米紅豆鮮奶」

許慶良紫米紅豆鮮奶一杯65元，北區70元。圖／大苑子提供
許慶良紫米紅豆鮮奶一杯65元，北區70元。圖／大苑子提供

大苑子10/18帶著「許慶良紫米紅豆鮮奶」回歸，濃醇許慶良鮮乳在紫米與綿密紅豆的加持下，口感升級，冷喝熱喝都各有魅力，尤其入秋超適合來一杯。而品牌10/20則嚴選整顆在欉紅愛文芒果，首度製成純正天然的零食款「一顆芒果乾」，健康零嘴大小朋友都會愛。

一顆芒果乾69一包，10/20全台上市。圖／大苑子提供
一顆芒果乾69一包，10/20全台上市。圖／大苑子提供

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