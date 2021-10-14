獨愛台中！福岡冠軍咖啡「REC Coffee」二號店插旗北屯區，日本禪風店裝搶先曝光

短短半年再展新店！福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」今年春天首度來台開設海外首家分店，坐擁26樓高的台中一號店以文青質感風格深受好評，如今喜迎二店開幕，地點就選在台中北屯區，用一杯咖啡與北屯鄰里拉近距離，替北屯人日常生活增添一份溫暖的元素。

來自日本福岡的REC COFFEE由岩瀨由和（Yukazu Iwase）與北添修（Osamu Kitazoe）創立，開業初期只是一台不起眼的行動咖啡車，因對咖啡品質的講究而逐漸在當地打開知名度，陸續開了多家實體門市，目前在福岡已有6家門市、東京則有1家。

圖／REC COFFEE提供

以「提供令人感動的咖啡體驗」為宗旨的REC COFFEE，今年四月首度在海外開分店，挑選融合台灣新舊文化、充滿華麗的台中地區為首家旗艦店開幕，地點更精心挑選大樓最高樓層，占地150坪，約90個座位，延續日本店鋪的裝潢風格，並以溫暖木質搭配清水模，並設有露天座位區，讓顧客可以一邊品嘗咖啡時，一邊俯瞰台中瑰麗景致，在台中體驗世界級的高品質咖啡！

引頸期待的REC COFFEE Taiwan二號店將於12月初入駐台中新興指標的崇德商圈，在空間規劃上延續旗艦店設計元素，保有經典LOGO簍空木牆，吧檯旁依舊可以看到經典的品牌LOGO，搭配復古白磚牆和大理石紋路地板，內用空間保有木質調和清水模，融合了日本禪風和台中在地的人文氣息。

圖／REC COFFEE提供

REC COFFEE Taiwan崇德店

開幕時間：預計2021/12月初

地址：台中市北屯區昌平東一路32號1樓

營業時間：10:00-18:00（暫定）

客席數：46席