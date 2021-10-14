快訊

國票金併安泰銀終於拍板 每股對價逾17.21元

文化部門浪費公帑？中山堂特展多為影印複製品

獨愛台中！福岡冠軍咖啡「REC Coffee」二號店插旗北屯區，日本禪風店裝搶先曝光

聯合新聞網 / 陳信儒
圖／REC COFFEE提供
圖／REC COFFEE提供

短短半年再展新店！福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」今年春天首度來台開設海外首家分店，坐擁26樓高的台中一號店以文青質感風格深受好評，如今喜迎二店開幕，地點就選在台中北屯區，用一杯咖啡與北屯鄰里拉近距離，替北屯人日常生活增添一份溫暖的元素。

來自日本福岡的REC COFFEE由岩瀨由和（Yukazu Iwase）與北添修（Osamu Kitazoe）創立，開業初期只是一台不起眼的行動咖啡車，因對咖啡品質的講究而逐漸在當地打開知名度，陸續開了多家實體門市，目前在福岡已有6家門市、東京則有1家。

圖／REC COFFEE提供
圖／REC COFFEE提供

以「提供令人感動的咖啡體驗」為宗旨的REC COFFEE，今年四月首度在海外開分店，挑選融合台灣新舊文化、充滿華麗的台中地區為首家旗艦店開幕，地點更精心挑選大樓最高樓層，占地150坪，約90個座位，延續日本店鋪的裝潢風格，並以溫暖木質搭配清水模，並設有露天座位區，讓顧客可以一邊品嘗咖啡時，一邊俯瞰台中瑰麗景致，在台中體驗世界級的高品質咖啡！

引頸期待的REC COFFEE Taiwan二號店將於12月初入駐台中新興指標的崇德商圈，在空間規劃上延續旗艦店設計元素，保有經典LOGO簍空木牆，吧檯旁依舊可以看到經典的品牌LOGO，搭配復古白磚牆和大理石紋路地板，內用空間保有木質調和清水模，融合了日本禪風和台中在地的人文氣息。

圖／REC COFFEE提供
圖／REC COFFEE提供

REC COFFEE Taiwan崇德店

開幕時間：預計2021/12月初

地址：台中市北屯區昌平東一路32號1樓

營業時間：10:00-18:00（暫定）

客席數：46席

咖啡 文青 東京

相關新聞

獨愛台中！福岡冠軍咖啡「REC Coffee」二號店插旗北屯區，日本禪風店裝搶先曝光

短短半年再展新店！福岡冠軍咖啡「REC COFFEE」今年春天首度來台開設海外首家分店，坐擁26樓高的台中一號店以文青質感風格深受好評，如今喜迎二店開幕，地點就選在台中北屯區，用一杯咖啡與北屯鄰里拉近

「草莓千層派買1送1」只有3天快衝！每人限購2組，還有巧克力口味任選

法國烘焙百年老店「PAUL麵包甜點沙龍」的草莓千層派買1送1限時回歸了！只要於10月15日至17日在全台門市購買草莓千層派，就再送任一口味的千層派一份，數量全台限量一萬份，甜點控準備手刀前往囉！

最高省120元！ 85℃大杯冰布丁奶茶 連續四天「第二杯20元」

布丁控集合！85℃宣布10/16(六)起一連四天到10/19(二)，購買大杯冰布丁奶茶或布丁鮮奶茶，第二杯特價只要20元，布丁控快趁天氣轉涼前，到85℃品嚐咕溜又Q彈的布丁奶茶或布丁鮮奶茶，滿足一下口

白爛貓手搖來了！Mr.Wish聯名新推「白爛QQ水果茶」 超萌造型周邊免費抽＋滿100送100

白爛貓鐵粉準備被萌翻！主打鮮果茶的品牌「Mr.Wish」首度跨界聯名麻糬爸創作的人氣LINE貼圖，全新打造「白爛QQ水果茶」及限定周邊，消費滿百再送一張白爛貓造型刮刮卡，可以刮中只送不賣的超萌周邊或現

NEKO NEKO Cheesecake到台中了！「彩虹貓起司蛋糕」4款口味獨家開賣

東京最夯甜點「貓貓起司蛋糕」快閃台中！首度打造彩虹貓，4款口味獨家開賣

買1送1、加1元多1杯！CoCo外送優惠連7天　星巴克第2杯半價快閃

連假結束優惠繼續喝！CoCo繼「第二杯0元」的線上優惠登場，即日起再加碼外送專屬買一送一，而藝人曾莞婷的品牌AirKiss也有「加1元多一杯」好康，另有星巴克「全品項第二杯5折」優惠，咖啡、手搖喝不停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。