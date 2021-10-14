「草莓千層派買1送1」只有3天快衝！每人限購2組，還有巧克力口味任選

法國烘焙百年老店「PAUL麵包甜點沙龍」的草莓千層派買1送1限時回歸了！只要於10月15日至17日在全台門市購買草莓千層派，就再送任一口味的千層派一份，數量全台限量一萬份，甜點控準備手刀前往囉！

圖／PAUL TAIWAN官網

「PAUL麵包甜點沙龍」自1889於法國創立以來，已有超過百年的超狂歷史，從一小片麵包的研發再到各式甜點蛋糕甚至拓展至午茶料理，都堅持選用市場的最佳食材，絕不馬虎，希望把法國美食精神傳承到台灣。

這回融入滿滿卡士達與新鮮草莓的人氣甜點「草莓千層派」，將於10月15日至17日推出超狂「買1送1」優惠，首先第一片購買草莓千層派，第二片還可以任選其他千層派口味，包含巧克力與巧克力香蕉等。值得一提的是開賣時間為這三天的每日上午11時，全台僅提供1萬份優惠且一個人一次限購2組4份，盡請把握機會揪團吃一波。最後，現在官網限定優惠，即日起至10月31日滿1200元再打95折。

圖／PAUL TAIWAN官網

臉書：https://www.facebook.com/paul1889.taiwan/photos/?ref=page_internal

圖／PAUL TAIWAN官網

延伸閱讀：

．台南「大象瓶泰奶」超吸睛！7種口味任選，經典原味與玫瑰奶必喝

．最高省120元！ 85℃大杯冰布丁奶茶 連續四天「第二杯20元」