最高省120元！ 85℃大杯冰布丁奶茶 連續四天「第二杯20元」
布丁控集合！85℃宣布10/16(六)起一連四天到10/19(二)，購買大杯冰布丁奶茶或布丁鮮奶茶，第二杯特價只要20元，布丁控快趁天氣轉涼前，到85℃品嚐咕溜又Q彈的布丁奶茶或布丁鮮奶茶，滿足一下口腹之慾。
布丁長久以來就是老少咸宜的甜點，現在加到飲料裡面用喝的，就是希望讓大人、小孩都能愛上它，85℃從10/16至10/19連續四天推出大杯冰布丁奶茶系列第二杯20元優惠活動，大杯冰布丁奶茶2杯原價110元，特價75元；大杯冰布丁鮮奶茶2杯原價120元，特價80元，直接現省35元至40元。優惠活動限85℃門市現場購買，每人限購三組共六杯，限同品項正常冰或少冰，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送和電話訂購無此優惠，每家門市數量有限售完為止，喜歡布丁加奶茶的民眾，可得記好特價時間喝一波。
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