NEKO NEKO Cheesecake到台中了！「彩虹貓起司蛋糕」4款口味獨家開賣

貓奴們嗨了！來自日本東京人氣NEKO NEKO CHEESECAKE「貓貓起司蛋糕專賣店」4月首度登台進駐台北，超萌造型起司的蛋糕引爆粉絲朝聖，更好評延長至6月下旬。如今輪到快閃台中，首度打造4款「彩虹貓」新品，一共有4款口味果醬​加持，粉絲必衝。

貓貓起司蛋糕「布里貓」。圖／NEKO NEKO Cheesecake臉書專頁

NEKO NEKO CHEESECAKE為東京自由之丘最夯伴手禮，嚴選頂級澳洲乳酪，上層焦糖與香醇起司令人一吃就上癮，加上超萌貓造型，視、味覺都虜獲粉絲芳心。「貓貓起司蛋糕」原訂8月完成北、中、南巡迴，因應疫情延後，10月首度於台北新光三越A11開設聯名櫃位，第二波台中快閃店則確定於10/14至11/15登場，插旗新光三越中港店B2。

貓貓起司蛋糕獨家開賣4款口味的「彩虹貓」。圖／NEKO NEKO Cheesecake臉書專頁

活動期間除了販售「經典起司小貓」、選用法國起司之王「布里德蒙起司」烘烤成的「布里貓」，更首賣「彩虹貓」新品，在日本愛心麵粉製成的塔皮灌入進口乳酪，再鋪上​天然果泥，一共有藍莓、芒果、草莓、奇異果​4款口味，鮮艷的色系增加吸睛度。品牌還推出限定抽獎活動，每逢週五至日的15:00至15:30到店購買任一產品，即可憑當日發票抽​NEKO周邊商品，貓咪蛋糕盤、貓咪保冷袋、貓咪徽章應有盡有，千萬別錯過啦！

嵜本台南限定「藍莓乳酪生吐司」。圖／嵜本提供

而另一日本生吐司SAKImoto Bakery「嵜本高級生吐司專門店」也將同步於10/14進駐台南南紡購物中心，快閃至11/3，現場除了能買到招牌「極美自然生吐司」、熱銷特色果醬，還有獨家「藍莓乳酪生吐司」，嚴選日本進口藍寶石果醬混搭法國諾曼第奶油乳酪，營造台南限定風味，南部人時間要筆記。

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