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買1送1、加1元多1杯！CoCo外送優惠連7天　星巴克第2杯半價快閃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供、AirKiss臉書專頁、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／CoCo提供、AirKiss臉書專頁星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

連假結束優惠繼續喝！CoCo繼「第二杯0元」的線上優惠登場，即日起再加碼外送專屬買一送一，而藝人曾莞婷的品牌AirKiss也有「加1元多一杯」好康，另有星巴克「全品項第二杯5折」優惠，咖啡、手搖喝不停。

CoCo「買一送一」：即日起至10/19

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo日前才推出線上點單專屬優惠，最低第二杯0元能喝珍珠奶茶，還有杯杯折5元、滿額全單打8折的優惠，即日起再加碼外送平台Uber Eats獨家買一送一。活動以告白款新品「蜜桃愛果」為主角，截至10/19都能現賺另一杯同品項，暢飲四季春青茶為基底的水蜜桃手搖。數量有限，售完為止。

AirKiss「加1元多1杯」：10/14快閃

圖／AirKiss臉書專頁
圖／AirKiss臉書專頁

網美風手搖「AirKiss輕吻茶飲」主打呵護女性的飲品，10/14特別推出6款單品茶同品項「加一元多一杯」的好康，包含茉香綠茶、東方美人茶、四季青茶、烏龍風味的女王茶、松柏嶺紅茶及無咖啡因的王子蕎麥茶，平均一杯最低只要15元喝得到。此外，10/15至11/13還有單品茶「任兩杯50元」特價，選擇冷熱喝都合適。

星巴克「全品項第二杯半價」：10/14-10/15

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克新品「西印度櫻桃冷萃咖啡」、「西印度櫻桃紅茶」與黑貓杯款即日起正式上市，而10/14至10/15凡到店購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味、冰熱飲料，即享第二杯半價，品項不限，但依各門市現貨為準，且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

提醒大家單筆交易最高限購四杯（2組）並限當場一次領取，而車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不適用。

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