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螞蟻人囤貨！全聯最新「OREO夾心巧克力蛋」香草冰＋餅乾碎，有銀色款＝幸運
螞蟻人預備！全聯福利中心、家樂福近期開賣「OREO夾心巧克力蛋」，一盒五顆平均一個只要24元，若成功開箱較為稀有的銀色雪花造型，更是幸運指數飆升。雖然商品為耶誕款，搭配即將來襲的十月萬聖節，來聲「不給糖就搗蛋（Trick or Treat）」感覺也很應景呢！
新品「OREO夾心巧克力蛋」其實為前幾年就於國外開賣的OREO出奇蛋（OREO EGG），曾是復活節限定，後來搶先在美國新推耶誕系列，如今台灣也能買到同款。OREO標誌性的藍色包裝及銀色系外觀都印上了雪花圖樣，實體則以雞蛋形狀的牛奶巧克力包裹滿滿的香草內餡，冰淇淋內也混入OREO餅乾，吃起來口感更豐富。
藍色及銀色款每盒隨機放入，但有人拆開整盒都是藍色OREO出奇蛋，銀色比例偏低，若收穫銀色版心情上就像被幸運神眷顧。不過提醒大家這款甜度極高，比較適合螞蟻人，一般人也許要一顆蛋配一瓶水。「OREO夾心巧克力蛋」可於全聯及家樂福購買，價格分別為121元及119元，平均一顆都為24元，近期造訪量販店看到可順手囤貨啦。
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