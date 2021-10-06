麻古茶坊「芋泥波波布蕾」爆餡漸層回歸了！芋頭手搖5款配料一杯就飽
芋泥控嗨了！麻古茶坊2021新推的「芋泥波波布蕾」1月開賣後掀起嘗鮮熱潮，每杯鋪滿芋泥、鮮奶、珍珠、芋圓，加上獨家布蕾，5款風味一杯就滿足，如今品牌宣佈這款芋泥系列將於10/8重磅回歸，還有「芋泥波波鮮奶」讓大家連假時就能喝爆療癒系甜點手搖。
麻古茶坊「芋泥波波布蕾」嚴選大甲芋頭手工現蒸成新鮮芋泥，基底分別堆滿人氣配料芋圓、小珍珠，加上濃醇鮮奶及靈魂主角流心布蕾，單看外觀就有搶眼的豐富漸層，還能攻陷咀嚼控的心。
而另一款「芋泥波波鮮奶」也同步開賣，一樣有綿密芋泥混搭鮮奶，加上Q彈芋圓、小珍珠，每口還能感受芋頭顆粒，多重口感鐵粉必重溫。芋泥波波鮮奶中南部售價70元，芋泥波波布蕾每杯75元，兩款北部售價皆加5元。
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