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CoCo新推4色「造型手錶風扇」限量加購！出外買飲料不再怕流汗，另有整單85折

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／CoCo提供
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手搖控出門準備潮翻又不怕流汗！繼「圓筒珍奶包」備受好評，CoCo再度打造新款周邊，趁著初秋帶著「Co娃造型手錶風扇」登場，開放線上點單滿額即享99元加購，4款代表色秒成新興療癒小物，作為配件有型又可愛。

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CoCo最新「Co娃造型手錶風扇」此次商品以Q版Co娃大頭為造型設計，共推出4款顏色。其中品牌標誌經典的亮橘色十分吸睛，蜜桃「粉」誘發少女心，彷彿象徵人氣飲品「星空葡萄」時尚「紫」時尚指數高，還有天空「藍」看了一掃憂鬱，實際也含三節風速調整，帶出門隨時都能吹風，夜晚還能打開多彩亮光功能，欣賞炫彩模樣，大小朋友都會喜愛。

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新品即日獨家開賣，只要至CoCo都可訂線上點單，消費滿額120元，即可用99元加購任一款，原價249元現省150元，外帶或外送都適用，數量有限，送完為止。此外，截至10/11還有精選品項每杯現折5元，若達120元門檻再享整單85折，讓小資族省一筆。提醒大家，周邊加購與線上優惠無法併用。

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