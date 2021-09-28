「COMEBUYｘ環球購物中心」振興券！玩火奶茶、iPhone13免費送，再推黑金系周邊

喝手搖也能抽好康！連鎖飲料店COMEBUY因應週年慶，攜手Global Mall環球購物中心推出好康，活動期間只要至COMEBUY門市購買「玩火系列」，即可領取100%中獎率的「振興抽抽卡」，不僅有免費玩火奶茶、線上購物金，還有機會獨享最夯新機iPhone13，粉絲別錯過！

圖／COMEBUY提供

COMEBUY「玩火系列」以日本靜岡煎茶與高山烏龍茶為基底，混搭芒果、百香果等熱帶水果調配而成黃金茶湯，另有濃郁版玩火奶茶。趁著全民夯五倍券，COMEBUY此回聯手環球購物中心打造「振興抽抽卡」，10/7至10/31期間凡至門市購買一杯大杯「玩火系列」飲品，即可獲得人人有獎的抽獎卡，獎項包含1000杯玩火奶茶、「環球Online」50元至200元不等的線上購物金，更有128G iPhone13，全台限量15000張，送完為止。

圖／COMEBUY提供

此外，只要下載「環球Online」APP，註冊新會員帳號並輸入推薦入會碼「C1QS87」，再至COMEBUY專屬活動表單完成抽獎登錄，即可再抽新一波免費的玩火奶茶與另一支iPhone13。

圖／COMEBUY提供

值得一提的是，COMEBUY超前部署二十週年企畫，首波推出「黑金系」紀念周邊，共4款主打黑色調的質感馬卡龍杯、杯提、啤酒杯與環保提袋，另加碼海神造型原子筆，預計10/10起於全台門市正式開賣，鐵粉先筆記。

COMEBUY黑金系周邊售價

紀念馬卡龍杯（原價850元/加購價749元）、紀念環保提袋（原價169元/加購價119元）、紀念半截提袋（原價99元/加購價69元）、紀念啤酒杯（原價120元/加購價99元）、紀念海神筆（原價25元/加購價19元）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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