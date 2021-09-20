聽新聞
test
0:00 / 0:00
買到＝幸運！7-11超搶手「鮮奶烤布丁」洗版IG，邪惡焦糖與濃郁奶香必吃
買到的人真幸運！7-11早前推出的「義美厚奶茶泡芙」強強組合引起嘗鮮潮，近期也全新開賣一款「鮮奶烤布丁」備受喜愛，凡於IG上輸入標籤搜尋，即會跳出清一色的打卡紀錄，味道亦呈一片正評，不少人要多跑幾間分店才能買得到，展現高人氣。
7-11新品「三福鮮奶烤布丁」嚴選在地鮮奶、不添加一滴水，與雞蛋烤製成奶香十足的本體，撕開封膜後可賞見最上層鋪有焦糖皮，底層則有苦甜的焦糖醬。編輯建議可先嘗幾口原味，感受濃郁的蛋香，再混搭達三分之一份量的焦糖醬一起食用，不甜膩的味道吃起來十分療癒。每杯售價35元，銅板價位作為下午茶或嘴饞的甜點也不會有負擔。
此外，7-11也於近台北市160間門市首次開賣古早點心「糖葫蘆」，番茄外層搭配糖衣，酸甜風味讓人秒飛童年時期，方便攜帶的設計也不擔心沾手，售價35元，每日限量販售。
延伸閱讀：
．整隻「玉米雪糕」才20元！台南善化最古錐復古冰品 1顆銅板就能吃得滿足
．星巴克9款「買一送一」免會員開喝11天！中秋5大新消息一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言