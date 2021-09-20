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買到＝幸運！7-11超搶手「鮮奶烤布丁」洗版IG，邪惡焦糖與濃郁奶香必吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

買到的人真幸運！7-11早前推出的「義美厚奶茶泡芙」強強組合引起嘗鮮潮，近期也全新開賣一款「鮮奶烤布丁」備受喜愛，凡於IG上輸入標籤搜尋，即會跳出清一色的打卡紀錄，味道亦呈一片正評，不少人要多跑幾間分店才能買得到，展現高人氣。

圖／編輯葉穎樂攝
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7-11新品「三福鮮奶烤布丁」嚴選在地鮮奶、不添加一滴水，與雞蛋烤製成奶香十足的本體，撕開封膜後可賞見最上層鋪有焦糖皮，底層則有苦甜的焦糖醬。編輯建議可先嘗幾口原味，感受濃郁的蛋香，再混搭達三分之一份量的焦糖醬一起食用，不甜膩的味道吃起來十分療癒。每杯售價35元，銅板價位作為下午茶或嘴饞的甜點也不會有負擔。

圖／編輯葉穎樂攝
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圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

此外，7-11也於近台北市160間門市首次開賣古早點心「糖葫蘆」，番茄外層搭配糖衣，酸甜風味讓人秒飛童年時期，方便攜帶的設計也不擔心沾手，售價35元，每日限量販售。

圖／7-ELEVEN提供
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