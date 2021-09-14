寶可夢迷被萌翻！OREO推限量版聯名餅乾，皮卡丘、小火龍16隻角色造型全都要

寶可夢鐵粉暴動！OREO餅乾近期首度攜手大小朋友都愛的「精靈寶可夢」，打造限量版聯名組合，可愛的皮卡丘、小火龍、夢幻等16大角色一躍而上餅乾外觀，每包拆開能夠隨機收服這些神奇寶貝，享受猶如盲包的喜悅。

圖／OREO官網

OREO以巧克力餅乾及香草夾心最為經典，歷年也陸續推出不同的新口味，這回更挑戰與寶可夢合作。鮮艷的外包裝集結了人氣角色，實際也將角色肖像印上餅乾，皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、胖丁等造型應有盡有，拆封才能知道會拿到什麼樣的設計，16款超萌模樣讓人忍不住打卡，也極有可能捨不得吞下肚呢！

圖／OREO官網

這款聯名餅乾為限量版本，可透過官網訂購直送到府，目前只有美國地區買得到，台灣寶可夢迷趕快敲碗這裡也能引進這款新品吧！

圖／OREO官網

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