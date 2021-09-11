萬波高顏值「粉紅爵利」洗版手搖控版面！紅心芭樂＋愛玉凍酸甜療癒

手搖控打卡新品+1！萬波島嶼紅茶每回推出的飲料皆不失復古韻味及外觀，趁著即將進入秋季的日子，品牌搶先推出粉嫩系「粉紅爵利」，一杯集結清新綠茶、紅心芭樂及人氣配料，高顏值視覺搶攻粉絲的心。

圖／萬波提供

萬波9月最新力作「粉紅爵利」以碧螺春綠茶為基底，調入新鮮紅心芭樂原汁及低負擔的愛玉凍，再用檸檬角提味，豐富香氣順口又解渴。「粉紅爵利」每杯售價75元，大杯限定，官方也推薦隱藏版喝法，表示甜度選擇半糖以上才能感受新品最佳風味。除了全台門市開賣，外送平台Uber Eats、foodpanda也已同步上架，不想出門仍能嘗鮮。

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