超涮嘴下午茶必備！10大人氣「網購手工蛋捲品牌」酥脆香濃好滋味

聞到味道就餓了！

不管是奶香十足的傳統無餡蛋捲，或是可以一口咬下滿滿內餡的有餡蛋捲，蛋捲酥脆的口感與濃郁的蛋香，讓不少人為之瘋狂，許多品牌更主打「手工蛋捲」，品嚐手作的溫度，配上一杯剛沖好的咖啡，就是簡單又方便的下午茶；搭上精緻包裝的外盒，則是適合佳節表達心意的送禮好選擇。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些網購手工蛋捲品牌，並排除活動文的網路聲量，來看看這些手工蛋捲各有什麼特色！

image source：福義軒官網

NO. 10 糕塔 GoTop 精緻烘焙

糕塔的蛋捲主打手工接單現做，「五倍厚實嚴選內餡」因用料大方，獲得許多部落客好評。吃過的網友分享，糕塔手工蛋捲吃起來有爆餡的感覺，「餡料很多，吃得很過癮」，尤其是人氣口味「巧克力皇后」，以特調72%深黑巧克力醬製作餡料，吃起來甜而不膩；抹茶控網友則推薦「靜岡抹茶」口味，略帶苦味的抹茶香氣讓人愛不釋手。

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image source: 糕塔 GoTop 精緻烘焙

NO. 9 鮮乳坊

鮮乳品牌鮮乳坊嚴選單一乳源，並由獸醫師把關品質，繼先前在全家便利商店推出的手作蛋捲爆紅後，近期又推出「鮮乳坊手作厚蛋捲禮盒」，使用鮮乳坊特A級鮮乳、大武山五星牧場AA冷藏蛋、無香料巧克力製作，內含原味鮮乳與可可藏心2種口味，限時限量開賣至9月15日，消息一出就馬上引爆網友搶購風潮。

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image source: 鮮乳坊臉書

NO. 8 新竹福源花生醬

新竹老字號品牌福源花生醬，堅持手工製作花生醬與芝麻醬，再搭配傳統工法製作的蛋捲餅皮，一入口就香氣四溢，餡料更是香濃滑順，是許多人到新竹必買的伴手禮之一，網友都表示「超好吃，小孩很愛」、「去新竹都會買」、「很濃郁」。現在各大網購平台也買得到，不用再費心跑到新竹一趟，不少網友都在家訂來當下午茶吃。

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NO. 7 Shi's House 璽氏工坊

﻿號稱為「蛋捲界勞斯萊斯」的璽氏工坊，不同於一般蛋捲為長條狀，而是做成心型的千層蛋捲，可愛的外型讓網友眼睛為之一亮，YouTuber台灣大胃王丁丁、藝人香蕉（王俊傑）等人都曾在粉絲專頁開箱推薦，吸引粉絲爭相詢問購買。2020年璽氏工坊還曾與企業合作舉辦義賣，並將活動所得捐給獨居老人與需要幫助的家庭，獲得網友大讚「很有意義的活動」。

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NO. 6 山野屋

來自台東的品牌山野屋，堅持使用台東在地鮮奶、雞蛋製成，每次網友開團都獲得頗大迴響。山野屋的手工蛋捲分成無餡蛋捲及有餡蛋捲，兩種蛋捲都有各自的忠實粉絲，不喜歡太甜膩的人，會選擇特別的「紅烏龍」口味，吃起來有淡淡的茶葉清香；針對喜歡鹹蛋捲的顧客，山野屋也推出起司肉鬆醬餡蛋捲、鹹蛋黃醬餡蛋捲，飽滿內餡讓網友直呼「超滿足」。

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image source: 山野屋臉書

NO. 5 青澤

台東人氣伴手禮品牌青澤，堅持不加任何一滴水，並以手工填入餡料，曾創下10分鐘賣破1萬盒的團購紀錄，爆漿的餡料讓網友看了垂涎欲滴，「很好吃～回購很多次了」、「最喜歡花生跟肉鬆」、「花生很香」。最近青澤還與Hello Kitty推出聯名蛋捲，外盒印有Hello Kitty與台東熱氣球，一次能吃到4種口味的醬心蛋捲，同時滿足視覺與味覺的享受。

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NO. 4 海邊走走 HiWalk

主打「100%手工肉鬆蛋捲」的海邊走走，原料採用台灣豬肉與紐西蘭安佳奶油，不添加水與牛奶稀釋餅皮，經過200度高溫烘烤，形成金黃酥脆的餅皮，文青風格的外包裝深具質感，曾外銷8國，為台港名人指定的伴手禮之一，連日本藝人渡邊直美都曾光顧。吃過的網友表示，「海邊走走有內餡的口味，吃起來有種飽滿香濃的感覺」、「肉鬆的很好吃，吃完很有飽足感」。

☞線上購買：海邊走走 HiWalk官網

NO. 3 青鳥旅行

青鳥旅行為一對兄妹所創立的品牌，其中妹妹曾前往澳洲藍帶烘焙學院，將學習到的甜點技術帶回台灣，最初以「爆餡肉鬆蛋捲」打開知名度，從台中爆紅陸續展店至台北、高雄等地。青鳥旅行原料精選無抗生素與藥物殘留的雞蛋、紐西蘭奶油，暢銷口味「原味肉鬆」鹹甜的滋味獲得許多網友喜愛，「料多實在，不會有豬肉的腥味」、「青鳥旅行的原味肉鬆很好吃，回購好幾次了」。

☞線上購買：青鳥旅行官網

image source: 青鳥旅行官網

NO. 2 鬍子國王 King Of Beard

鬍子國王號稱「蛋捲界的LV」，原料嚴選法國AOP認證奶油、法國鹽之花，曾獲得亞太 A.A.美食獎三星、世界食品品質評鑒大賞銀獎、iTi國際風味評鑑大賞二星榮譽等殊榮，為知名團購美食之一，時不時就會有網友敲碗開團購。鬍子國王經典熱銷口味「法國手工奶油」，網友吃了讚「奶油香會在嘴裡留存好一陣子」、「吃起來不會很油，聞得出奶蛋香」，比較不愛吃甜的網友則推薦另一款熱賣口味「百年石磨黑麥」，「很喜歡淡淡的麥香」。

☞線上購買：鬍子國王 King Of Beard官網

image source: 鬍子國王 King Of Beard臉書

NO. 1 嘉義福義軒手工蛋捲

1951年創立的嘉義名產福義軒，秉持傳統，堅持手作，由於每天限量販售，曾引爆排隊搶購熱潮，不少人都要找代購，幸好現在網路上就能買到。福義軒的手工蛋捲層次分明，吃起來酥脆厚實，創立超過50年，已奠定其在蛋捲界的地位，簡單的原味就能獲得顧客的心，「滿厚的感覺比較實在」、「口感很紮實，味道也濃郁」、「吃多不同蛋捲後才發現真好吃」。

☞線上購買：福義軒官網

image source: 福義軒官網





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月07日至2021年09月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網購手工蛋捲品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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