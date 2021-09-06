輕盈版奶蓋！迷客夏全新「雲奶霜系列」7款茶湯任搭，9元開喝一日線上搶

台灣人最新夏天救贖來襲！韓國消暑系「乳酸多多冰棒」於當地上市後備受歡迎，除了被形容猶如召喚回憶的味道，可愛的包裝也自5月起洗版IG版面，搜尋品項韓文原名即會跳出清一色的打卡照片。如今這款療癒冰品即將於

2021-09-06 11:51