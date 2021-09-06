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輕盈版奶蓋！迷客夏全新「雲奶霜系列」7款茶湯任搭，9元開喝一日線上搶

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
迷客夏奶霜系列取自日文「雲」，讀音為Kumo，強調如雲朵般柔軟的零重力奶霜。圖／迷客夏提供
迷客夏奶霜系列取自日文「雲」，讀音為Kumo，強調如雲朵般柔軟的零重力奶霜。圖／迷客夏提供

連鎖手搖飲「迷客夏」8月底登場的「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」，甫一上市成為熱銷嘗鮮飲品，如今品牌接力推出「Kumo雲奶霜系列」，獨創輕盈版奶蓋搭配鎮店單茶，讓茶控能夠品味7款風味，9/9當天還攜手蝦皮購物推出線上優惠，挑戰更低銅板價開喝！

Kumo雲奶霜系列每杯售價55元。圖／迷客夏提供
Kumo雲奶霜系列每杯售價55元。圖／迷客夏提供

迷客夏「Kumo雲奶霜系列」主打與傳統厚重奶蓋不同，強調嚴選100%紐西蘭鮮奶油，無添加防腐劑、香料及色素，加入招牌「綠光鮮乳」升級滑順口感，再加上日曬海鹽提味，打造零重力爽口的手作奶蓋。而這款奶霜提供7款純茶搭配，包含能品嚐炭焙尾韻的「琥珀烏龍」、零咖啡因「決明大麥」、經典風「大正紅茶」、伯爵紅茶、茉香綠茶、原片青茶，連最新登場的「娜杯紅茶」也能用奶霜升級，透過完美比例組合，一周7天每日都能享有不同風味。

迷客夏攜手蝦皮購物推出限時優惠，活動當天可開搶9元「Kumo娜杯紅茶」、39元品項則有Kumo決明大麥、Kumo茉莉綠茶、Kumo伯爵紅茶、Kumo原片青茶。圖／迷客夏提供
迷客夏攜手蝦皮購物推出限時優惠，活動當天可開搶9元「Kumo娜杯紅茶」、39元品項則有Kumo決明大麥、Kumo茉莉綠茶、Kumo伯爵紅茶、Kumo原片青茶。圖／迷客夏提供

Kumo雲奶霜系列即將於9/7正式上市，全系列每杯55元，新竹巨城店與百貨櫃位店價格以門市為主，臺北車站店、臺北華碩店、楠西特仕店無販售此新品。除此之外，迷客夏也首次與蝦皮購物合作，9/9當日凌晨至限時特賣，即有機會搶購限量9元起飲品券，品項含單杯9元「Kumo娜杯紅茶」、39元則有4款「Kumo雲奶霜系列飲品」，憑蝦皮電子票券即可至迷客夏指定門市兌換，截至10/11兌完為止。

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