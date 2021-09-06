韓國瘋洗版的「乳酸多多冰棒」全家買得到！養樂多造型萌翻，融化再吃才叫內行
台灣人最新夏天救贖來襲！韓國消暑系「乳酸多多冰棒」於當地上市後備受歡迎，除了被形容猶如召喚回憶的味道，可愛的包裝也自5月起洗版IG版面，搜尋品項韓文原名即會跳出清一色的打卡照片。如今這款療癒冰品即將於9/8正式進駐全家便利商店，粉絲別錯過！
經常引進海外特色冰品的全家便利商店，此次也趁著炎熱天氣開賣這款韓國爆夯「乳酸多多冰棒」，可愛的紅綠包裝頗有古早味，品項也保留了韓國字體，讓人免出國也能享用在地同款。實際拆開為養樂多造型的外觀，旋開凹陷處即可享用沁涼冰品，若待稍微融化再喝，即能吸入療癒冰沙，酸甜滋味不膩口且無負擔。
「乳酸多多冰棒」為「韓國養樂多公司（hy）」2021夏季新品，若單純直譯品項原名얼려있는 야쿠르트就是冷凍的養樂多，主打採用真材實料的養樂多，每口都能感受原汁原味，也是嘴饞時能享用的健康零嘴。全家每支售價49元，9/8正式上架，有興趣的冰控屆時即可入手嘗鮮。
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