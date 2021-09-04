全台6大品牌「買一送一」優惠！星巴克、CoCo奶茶、永康街芒果冰都有

全球疫情起起伏伏，防疫不鬆懈的日子裡，就用買一送一療癒自己吧！今天為大家整理6大人氣手搖、甜品買一送一好康，有辻利抹茶、星巴克、CoCo、某村綠豆沙、黑浮咖啡乃至永康街思慕昔芒果冰，活動最晚截至10月，連續一個月都能省錢一路吃喝！

星巴克7大飲品買一送一｜截至9/15

圖／星巴克官網

隨著恢復內用服務，星巴克接力推出一系列促銷，像是指定飲品特價、數位體驗抽全品項第二杯半價等，但一直沒有買一送一。而日前星巴克針對星禮程會員推出「抓住夏日尾巴 指定品項好友分享」，低調寄信給專屬會員，截至9/15凡採用星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，即獨享買一送一，每人每次至多買二送二。

優惠品項含「法式草莓泡芙風味」與「法式巧克力泡芙風味」的星冰樂及延伸版那堤，加碼「柚子鳳梨抹茶星冰樂」、「蜜香鳳梨青茶」、「金色鳳梨冷萃咖啡」。

圖／CoCo提供

連鎖手搖CoCo即日起以夢幻系「星空葡萄」及咀嚼控「奶茶三兄弟」為主角推出優惠，截至9/14凡於foodpanda外送平台購買前述兩杯同品項飲品即可「買一送一」，最高現賺75元。其中「星空葡萄」喝得到巨峰葡萄果肉，「奶茶三兄弟」則以濃厚奶茶為基底，每口吸得到布丁、仙草凍及珍珠，享受豐富口感。

某村全品項買一送一｜截至9/30

圖／某村綠豆沙提供

文青風品牌「某村綠豆沙專賣店」8月快閃新竹，並好評延長至9/30，其中台南5號綠豆沙、特選小農綠豆沙牛奶皆為嘗鮮必點。品牌活動期間亦特別祭出優惠，截至月底可享同品項買一送一，每日限量20名，每人限購一次。

辻利茶舗「買辻利濃茶卷送拿鐵」｜截至9/5

圖／TSUJIRI Taiwan

抹茶控必懂的「辻利茶舗」以各式抹茶甜點及飲品吸粉，如今9月快閃台中中友百貨日本展，全台獨賣「抹豆濃茶卷」與「辻利黃豆黑蜜拿鐵」，加碼限時限量買一送一，截至9/5若購買招牌「辻利濃茶卷」切片，即贈一杯「辻利抹茶拿鐵」，每日限量20組。另外，若於假日13:00至17:00購買夏季限定商品，任選兩杯即享88折優惠。

黑浮咖啡「芒果全明星會」買一送一｜截至9/21

圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡因應開學特別推出長期買一送一優惠，即日起至9/21凡持學生證到全台分店，即享「芒果全明星會」全品項買一送一，「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」、「芒果情人雪酪翡翠冰茶」、「雪濃芒果QQ楊枝甘露」一律適用，把握夏天的尾聲。

思慕昔「芒果雪花冰系列」買一送一｜截至10/2

圖／編輯葉穎樂攝

曾受CNN推薦的旅客聖地「思慕昔」為歡慶開學季，首度祭出激省優惠，10/2為止凡透過思慕昔隨手訂平台訂購，即享「芒果雪花冰系列」買一送一，品項包含芒果雪花冰-奶酪、海洋之心珍珠芒果雪花冰、芒果芋圓桂釀雪花冰、芒果百香雪花冰及芒果草莓雪花冰，台灣新鮮芒果果肉搭配綿密冰品及奶酪，讓人齒頰留香。活動長達一個月，冰品控別錯過！

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