9元喝迷客夏&小7咖啡、99元有星巴克！一日限定優惠再抽0元摩斯紅茶

手搖控、咖啡控設鬧鐘！蝦皮購物最新聯手人氣品牌推出一系列線上限定優惠，其中包含9元開喝7-11 CITY CAFE飲品、迷客夏新品「娜杯紅茶」、貢茶「奶蓋茉香綠」等手搖與咖啡，還有99元星巴克星冰樂，更有機會0元喝摩斯紅茶，9/9當日快閃上線，防疫期間待在家動動手指就有機會享優惠。

圖／蝦皮APP截圖

每月推出限時促銷活動的蝦皮購物9月新推「9.9超級購物節」，此次一口氣聯手知名品牌星巴克、cama café、小樽手作珈琲、迷客夏、貢茶、圓石禪飲、署茗職茶@AtTea、樂台羽茶、摩斯漢堡、萊爾富、CITY CAFE共同推出超殺優惠。9/9當日凌晨整點起即可預備開搶迷客夏、貢茶、圓石禪飲熱銷飲品下殺「9元」特價，最高直接現省56元超划算，總計逾30萬杯分佈各時段限量搶購。

活動另有9元入手7-11虛擬提貨卡兌換CITY CAFE美式咖啡或現萃茶，19元喝cama café中杯經典黑咖啡、33元嘗鮮署茗職茶，星巴克巧克力可可碎片星冰樂也能99元買得到。

圖／蝦皮APP截圖

除此之外，蝦皮同步推出「超級豪禮免費送」活動，開放登記抽0元摩斯紅茶、7-11拿鐵，而即日起至9/8每日21點、9/9當日0點、12點、18點、21點，也可透過蝦皮站內遊戲「蝦搖一波」抽免費迷客夏、貢茶、圓石禪飲兌換券。遊戲中還有99元星巴克特大杯冰美式咖啡、中杯冷萃咖啡、中杯冰那堤、中杯巧克力可可碎片星冰樂也參與了抽獎陣容，使用期限至9/17，同一帳號、同一人限使用一次。

圖／蝦皮APP截圖

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