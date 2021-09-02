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下午茶來點85度C！ 浪漫法式千層酥「拿破崙蛋糕」+週五「中大咖啡第2杯半價」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
拿破崙蛋糕季與週五中大咖啡第2杯半價。圖／85度C提供
拿破崙蛋糕季與週五中大咖啡第2杯半價。圖／85度C提供

蛋糕&咖啡控看過來！ 85度C全新研發推出的「拿破崙蛋糕」，多層次酥脆口感滿足喜愛甜食的朋友，加上「週五咖啡日」第2杯中大杯咖啡半價優惠，迎接週末的下午茶就交給85度C幫你生活儀式感加分！

85度C拿破崙蛋糕季。圖／85度C提供
85度C拿破崙蛋糕季。圖／85度C提供

85度C最新推出以千層酥為基底的招牌拿破崙蛋糕，擁有多層次酥脆滋味，特別研發兩款新的拿破崙蛋糕，有濃郁巧克力風味，還有蜂蜜檸檬清爽酥脆口味，9/2(四)起全台85度C浪漫上市。

拿破崙蛋糕又被稱為法式千層酥，不少人都喜歡這種吃起來酥酥脆脆的蛋糕口感，喜歡巧克力蛋糕的人可以試試巧克力拿破崙，濃郁的巧克力戚風蛋糕，中間夾層裹上提拉慕斯以及巧克力慕斯，再灑上蔓越莓乾，並且有別以往圓形蛋糕改用正方體造型，加上一整顆Q彈布丁，不僅擁有濃郁迷人的巧克力風味且視覺吸睛。

另一款蜂蜜檸檬拿破崙，以香濃的奶油霜，沾上酥脆的法式起酥，包裹住４層甜蜜的蜂蜜蛋糕，中間夾層還有酸酸甜甜的檸檬餡，這款也同步推出個人獨享切片，非常適合下午茶點心。喜歡酥脆口感蛋糕的人，絕對不要錯過這波法式拿破崙季，再搭上週五「中大咖啡第2杯半價」活動，享用愉快下午茶份量剛剛好。

蜂蜜檸檬拿破崙（單片）。圖／85度C提供
蜂蜜檸檬拿破崙（單片）。圖／85度C提供

蜂蜜檸檬拿破崙（6吋/399元）。圖／85度C提供
蜂蜜檸檬拿破崙（6吋/399元）。圖／85度C提供

巧克力拿破崙（5吋/420元）。圖／85度C提供
巧克力拿破崙（5吋/420元）。圖／85度C提供

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