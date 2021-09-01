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3大限時優惠！7-11咖啡&現萃茶「第2杯半價」、哈根達斯冰沙「買1送1」慶開學

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／7-ELEVEN提供、圖右上／記者黃筱晴攝
圖／7-ELEVEN提供、圖右上／記者黃筱晴攝

因應開學季，7-11推出餐點系列優惠，今（1日）也宣佈加碼限時3天優惠，截至9/3凡至門市購買哈根達斯冰沙「買一送一」、CITY系列飲品，任選2杯享「第二杯半價」好康。其中打卡新亮點「荷包蛋拿鐵」、經典美式咖啡、現萃茶系列統統適用，另外截至9/7還有天天兌杯好康，享精品咖啡「同品項買一送一」，粉絲別錯過！

圖／7-ELEVEN提供
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7-11即日起推出3日快閃，活動期間不限同品項，購買任2杯CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE風味飲品全系列、CITY TEA現萃茶全系列、CITY PEARL珍珠飲品全系列飲品，即可享「第二杯半價」。最新登場的超萌荷包蛋系列咖啡、特大杯美式、黑糖珍珠撞奶一律符合活動，不過不提供線上寄杯，優惠無法併用。

圖／7-ELEVEN提供
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而炎炎夏日也不能少了消暑逸品，CITY CAFE「哈根達斯聯名冰沙」同步祭出買一送一，草莓口味拿鐵冰沙、果仁咖啡冰沙任選，一人帶兩杯回家一日一杯也過癮。開學季活動另有OPEN POINT行動隨時取限定三角飯糰「任選10件250元」、熱狗堡或捲餅系列指定品項「任選6件299元」等。

不僅如此，即日起至9/7透過行動隨時取，可以10杯450元價格入手「精品美式咖啡」，現省350元。若連續7天皆有兌換CITY飲品，將會贈送精品美式、精品拿鐵「同品項買一送一」專屬賣場，9/30前使用推播訊息傳送至符合資格會員OPEN POINT APP。會員每商品限購一組，專屬優惠僅保留至10/31。若累積兌換20杯CITY飲品，再贈20點OPEN POINT點數。

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