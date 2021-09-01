聽新聞
test
0:00 / 0:00
3大限時優惠！7-11咖啡&現萃茶「第2杯半價」、哈根達斯冰沙「買1送1」慶開學
因應開學季，7-11推出餐點系列優惠，今（1日）也宣佈加碼限時3天優惠，截至9/3凡至門市購買哈根達斯冰沙「買一送一」、CITY系列飲品，任選2杯享「第二杯半價」好康。其中打卡新亮點「荷包蛋拿鐵」、經典美式咖啡、現萃茶系列統統適用，另外截至9/7還有天天兌杯好康，享精品咖啡「同品項買一送一」，粉絲別錯過！
7-11即日起推出3日快閃，活動期間不限同品項，購買任2杯CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE風味飲品全系列、CITY TEA現萃茶全系列、CITY PEARL珍珠飲品全系列飲品，即可享「第二杯半價」。最新登場的超萌荷包蛋系列咖啡、特大杯美式、黑糖珍珠撞奶一律符合活動，不過不提供線上寄杯，優惠無法併用。
而炎炎夏日也不能少了消暑逸品，CITY CAFE「哈根達斯聯名冰沙」同步祭出買一送一，草莓口味拿鐵冰沙、果仁咖啡冰沙任選，一人帶兩杯回家一日一杯也過癮。開學季活動另有OPEN POINT行動隨時取限定三角飯糰「任選10件250元」、熱狗堡或捲餅系列指定品項「任選6件299元」等。
不僅如此，即日起至9/7透過行動隨時取，可以10杯450元價格入手「精品美式咖啡」，現省350元。若連續7天皆有兌換CITY飲品，將會贈送精品美式、精品拿鐵「同品項買一送一」專屬賣場，9/30前使用推播訊息傳送至符合資格會員OPEN POINT APP。會員每商品限購一組，專屬優惠僅保留至10/31。若累積兌換20杯CITY飲品，再贈20點OPEN POINT點數。
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言