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「青畑九號車輪餅ｘ蔦日子」買一送一！還有第二杯10元接力1週

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蔦日子提供
圖／蔦日子提供

新竹人、台中人嗨了！7公分爆餡車輪餅「青畑九號豆製所」攜手全新飲料品牌「蔦日子」推出快閃「買一送一」優惠，9/1起至9/5可接力省錢享用療癒下午茶，蔦日子也加碼長達7天的「第二杯10元」，一共4大優惠讓粉絲9月起一路吃喝到月中。

凡加入蔦日子LINE，即享指定品項買一送一或第二杯10元特價。圖／蔦日子提供
凡加入蔦日子LINE，即享指定品項買一送一或第二杯10元特價。圖／蔦日子提供

新竹巨城「青畑九號豆製所」、「蔦日子」買一送一：9/1至9/3

繼台北信義首店盛大登場，主打首創口令奶茶的「蔦日子」9/1起進駐新竹巨城，為歡慶開幕特別牽手同於新竹的「青畑九號豆製所」打造文青聯名好康，9/1至9/3活動期間可享暢銷款車輪餅買一送一，優惠品項順序為京都抹茶紅豆燒、木柵鐵觀音龍眼燒及南國白紅豆燒，每人每單限購一組，售完為止。

若至蔦日子，9/1有消暑款「青檸梅朋友」、9/2為厚奶系列「舊愛蔦紅北島白玉」、9/3則為酸甜風「老鹽爆打檸檬蔦紅」現場促銷，只要加入官方LINE會員，購買兩杯指定同品項、調味、冰量及甜度即有買一送一，每日限開店前30組客人，每次限購兩組。

新竹巨城「蔦日子」第二杯10元：9/4至9/10

若錯過了首三日限量優惠，9/4至9/10也可享指定手搖第二杯10元，依序有「青檸梅朋友」、「蔦綠篤檸檬」、「舊愛蔦紅北島白玉」、「老鹽爆打檸檬蔦紅」、濃郁鮮奶蓋「烏雲片片蔦紅」、「白雲朵朵蔦綠」及吃得到檸檬冰晶球的「蜜覓篤檸檬」。

另外，品牌也於信義店及新竹巨城店同步發行最新「蔦友友分享卡」，原價1950元限時特價1000元，可兌換30杯價值65元的蔦日子飲品，限到店兌換，外送無法使用，優惠不併用。

台中中友百貨「青畑九號豆製所」買一送一：9/3至9/5

青畑九號車輪餅快閃台中推買一送一，9/3有京都抹茶紅豆燒、9/4木柵鐵觀音龍眼燒（圖左）、9/5南國白紅豆燒（圖右）。圖／蔦日子提供
青畑九號車輪餅快閃台中推買一送一，9/3有京都抹茶紅豆燒、9/4木柵鐵觀音龍眼燒（圖左）、9/5南國白紅豆燒（圖右）。圖／蔦日子提供

而台中人也有好消息，人氣車輪餅「青畑九號豆製所」9/3起至11/30將快閃台中中友百貨B棟，首三日推出買一送一優惠，與新竹聯名優惠品項一致。每人每單限購一組，售完為止。

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