健身族開喝！好市多開賣「義美無糖厚豆奶」 網讚像自煮的味道
義美厚奶茶近年於好市多上市後掀起搶購潮，而早前單包裝平均一包11元的「厚絲絨奶茶」也被譽為神級奶茶2.0。如今有網友再度發現好市多新推「義美5.3厚豆奶」，無加糖的濃稠口感吸引健身族盛讚好喝，也有人表示有自煮豆漿的感覺，有望成為熱門最強新品。
「義美無加糖5.3厚豆奶」日前於好市多上架，採用非基因改造黃豆、強調不含任何防腐劑，可補充優質黃豆膳食纖維且粗蛋白質達2.6%以上，可謂健康系飲品，有健身習慣的人也可列入口袋名單。
日前這款新品於臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」掀起討論，已嘗鮮的民眾給予正面評價，表示喝起來很像自己煮的豆漿，不太有黏膩的膠感，健身人會愛，也有人形容喝起來像「光泉特濃豆漿」。網友於相關貼文留言：「運動前後來一杯超舒服」、「拿來做韓式豆漿冷麵超讚的」，但也有人反映「被小孩子嫌棄太濃」、「非常濃稠⋯還是比較喜歡一般的豆奶⋯」。
目前一組兩瓶售價149元，每瓶1750毫升，除了冷喝，豆奶也可倒入可加熱容器隨喜好程度加熱，溫熱開喝味道更為香醇，開封後為確保品質建議盡速飲用。
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