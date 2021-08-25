「某村綠豆沙」延長買1送1再爽喝36天！「台南5號綠豆&初鹿鮮乳」復刻經典必喝

綿密口感與綠豆細沙拌入牛奶的香氣令人印象深刻，非「某村」的綠豆沙莫屬了！這回新竹的夥伴有福了，新竹巨城快閃店正式延長「買1送1優惠」囉，即日起至9底，每日前20位消費者可享綠豆沙買1送1快衝囉！

圖／某村臉書粉專

「某村」是一家專賣台灣綠豆沙的手搖品牌，嚴選「台灣品種台南5號」與初鹿牧場鮮乳的「小農綠豆沙牛奶」，再搭配復刻的手搖杯造型，滿滿「古早味」氣息吸引了眾人的目光，經典口味常常造成排隊人潮，可見人氣凡響。

圖／某村臉書粉專

這回的「買1送1」優惠其實是新竹巨城8月快閃活動的延長，為了歡慶疫情緩解與好評，特地延長即日起至9月30日，只要每日的前20位消費者，都可以享有同品項買1送1優惠，值得注意的是，每人每日只能限購一次喔。

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某村

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