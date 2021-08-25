巧克力控已瘋！Krispy Kreme「OREO甜甜圈」3款太誘人，另有買6送6要吃爆

重度巧克力控尖叫！美式甜甜圈「Krispy Kreme」8月最新打造OREO系列新品，一口氣推出「OREO協奏曲甜甜圈」、「OREO三重奏甜甜圈」、「可可狂想曲甜甜圈」三款濃郁風味，9/8起至9/30還有原味糖霜甜甜圈「買六送六」、全品項「第二盒半價」好康可以天天抽，小資下午茶必收。

圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁

「Krispy Kreme」攜手OREO餅乾製成邪惡組合甜甜圈，首要主打的「OREO三重奏甜甜圈」以夾心貝本體夾滿牛奶卡士達內餡，上方淋上苦甜巧克力及OREO餅乾碎片，一口咬下的多重口感值得期待。而「OREO協奏曲甜甜圈」則以經典糖霜甜甜圈為主角，加上巧克力醬，滑順的外表搭配迷你OREO，小巧可愛。而升級版「可可狂想曲甜甜圈」上方則為白巧克力及OREO餅乾塊的搭配，酥脆的口感及香濃卡士達甜蜜療癒。

圖／Krispy Kreme Taiwan臉書專頁

目前「OREO變奏曲禮盒」特價每盒6入255元、12入430元，最高現省136元，而購買任一口味OREO變奏曲系列甜甜圈，搭配中杯可可餅乾冰沙，也有嘗鮮組合139元，下午茶專屬「OREO限定套餐」就此誕生。值得一提的是，9/8至9/30只要登入臉書，還可每日參加Krispy Kreme「OREO譜譜瘋」活動，每日即可抽原味糖霜甜甜圈「買六送六」、任兩盒「第二盒半價」半價等優惠，詳細內容請以官網為主。

圖／Krispy Kreme提供

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