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咖啡控開喝！新加坡《Flash Coffee》台灣首店開幕，「全品項買一送一」連續14天必衝！

聯合新聞網 / 陳信儒
Flash Coffee台灣首店插旗北捷行天宮站地下街，將於8/30祭出連續兩週買一送一優惠活動，透過品牌APP下單還有機會獲得「Flash Coffee限量木盒咖啡」。 圖／Flash Coffee
Flash Coffee台灣首店插旗北捷行天宮站地下街，將於8/30祭出連續兩週買一送一優惠活動，透過品牌APP下單還有機會獲得「Flash Coffee限量木盒咖啡」。 圖／Flash Coffee

總部位於新加坡的人氣連鎖咖啡店「Flash Coffee」台灣首店已於日前展開試營運，結合科技、潮流等元素的新型態咖啡風潮一開幕就引發話題。慶祝登台首家門市開幕，「Flash Coffee」將祭出全品項買一送一連續14天的優惠活動，還有幾會抽中1個月喝到飽的好康優惠！

Flash Coffee行天宮店開幕，主打App線上下訂，快速通關取餐。記者黃筱晴／攝影
Flash Coffee行天宮店開幕，主打App線上下訂，快速通關取餐。記者黃筱晴／攝影

Flash Coffee台灣首店插旗台北市上班族一級戰區的捷運行天宮站地下街，此次特別聘請創意總監、世界拉花冠軍的泰國咖啡師 Arnon Thitiprasert 為品牌設計獨一無二的金牌菜單。所有飲品均採用優質原料和 100% 阿拉比卡咖啡豆製成。

七大主題的嚴選菜單囊括「Essentials 閃電經典」與閃電獨特特調的「夏威夷拿鐵」及「榛心可可拿鐵」；同時還有專為台灣市場打造的「桂花拿鐵」。另也還提供「Signature Sodas 氣泡系列」、「Bottled 瓶裝系列」、「Ice Teas 萃茶系列」；針對無咖啡市場也推出「Milks 歐蕾系列」及「Frappes 閃樂冰系列」可以選擇。

Flash Coffee多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee多款飲品皆由世界拿鐵藝術冠軍Arnon Thitiprasert所設計。 圖／Flash Coffee Taiwan

為了慶祝Flash Coffee登台，品牌將於8月30日至9月12日盛大舉辦全品項買一送一活動，加碼祭出首周透過品牌App訂購下單、到店取餐，還有機會獲得扭蛋抽獎機會，最大禮為「Flash Coffee限量木盒咖啡」，並由 Flash Coffee請客每天兩杯飲料、整整一個月喝到飽。

Flash Coffee的特色之一便是即拿即走的商業模式，透過自家開發的App即可線上訂購、支付，再以門市自取或外送服務取餐，大大減少消費者排隊所需耗費的時間，透過科技讓喝咖啡變得更加方便。Flash Coffee二店預計9月開幕，位置座落在永吉路30巷的一級戰區，短短一條街有十多家的手搖飲店，幾乎知名品牌都到齊，未來Flash Coffee進駐勢必將掀起一波飲品大戰。

慶祝Flash Coffee首店開幕，官方粉絲團推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量木盒咖啡。記者黃筱晴／攝影
慶祝Flash Coffee首店開幕，官方粉絲團推出抽獎活動，幸運粉絲有機會獲得限量木盒咖啡。記者黃筱晴／攝影

Flash Coffee包裝以鮮黃色為基底，配紅色閃電logo，視覺上帶來強烈的衝撞。 圖／Flash Coffee Taiwan
Flash Coffee包裝以鮮黃色為基底，配紅色閃電logo，視覺上帶來強烈的衝撞。 圖／Flash Coffee Taiwan

咖啡 拿鐵 上班族 新加坡 夏威夷

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