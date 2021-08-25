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全家Ｘ再睡5分鐘「蜜香歐蕾」24小時開喝、連14天享優惠！萊爾富另有第2件1元
知名YouTuber滴妹開設的手搖飲「再睡5分鐘」開幕至今熱度不減，短短不到一年已於北中南各有分店。如今品牌首度將熱銷款歐蕾研發成包裝飲品，獨家進駐全家便利商店，讓全台各地粉絲免排隊，24小時都能就近喝得到。新品「蜜香歐蕾」昨（24日）提前上架就吸引不少人搶先打卡，即日起也將有長達14天的限時優惠，奶茶控必收！
再睡5分鐘「蜜香歐蕾」即日起於全家獨家開賣，嚴選招牌蜜香紅茶調配精焙烏龍，主打醇厚奶香的迷人風味，正反兩面不同的樹懶圖案更讓人直呼萌翻天，從視覺到味覺都療癒指數爆表。品牌首款包裝飲品「蜜香歐蕾」原價35元，截至9/7凡於全家購買享優惠價，單件30元、兩件55元，銅板價囤貨隨時開喝。
消息一出，網友紛紛主動於官方臉書報到已入手嘗鮮，不少人反映為全糖類別、螞蟻人會愛，也有人稱讚味道不甜膩，還有粉絲表示所到門市缺貨，展現超強組合的高人氣。
此外，萊爾富截至8/26也推出特定聯名飲料「第2件1元」限量優惠好康，9/7前則有單件32元、2件55元特價，品項含手搖店TrueWin初韻、樂法包裝新品。值得一提的是，若憑初韻「芝士奶蓋四季烏龍」外盒截角，至品牌購買芝士奶蓋四季烏龍、芝士奶蓋茉莉綠、芝士奶蓋好韻紅還可享買一送一，同品項適用。
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