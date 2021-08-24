85度C「第2杯20元」連3天喝檸檬多多！還有「燕麥奶系列」第2杯半價
夏季短暫出外極易爆汗，消暑飲品成了民眾另類救贖。人氣連鎖品牌「85度C」此次以7月清爽新品「檸檬多多」為主角祭出「第二杯20元」活動，8/28起限時3天快閃，並加碼「燕麥奶系列」第二杯半價優惠，讓粉絲盛夏銅板價爽喝一波。
「85度C」即將於8/28至8/30推出優惠活動，活動當天早上10點至晚間10點凡至全台門市現場購買大杯冰「檸檬多多」，第二杯即享20元超低價。這款飲品嚴選高雄及屏東契作農綠檸檬100%榨取成汁，加上發酵乳，炎炎夏日開喝酸甜開胃。每杯原價65元，平均只要43元就喝得到。每人限購3組，數量有限、售完為止。
此外，重視營養的人也有燕麥奶系列特價，即日起凡購買任兩杯濃郁風味的「燕麥奶紅茶」或「燕麥奶拿鐵」，即享第二杯半價，不限同品項但以價低者折價，優惠為門市現場購買限定。
另外，85度C最新醇厚茶香系「烏龍奶茶」、「烏龍鮮奶茶」同步熱賣中，35元起就能喝，而超澎湃「兩顆布丁冰沙」、「芋泥布丁冰沙」亦持續供應，之前沒嘗鮮的人也能趁著酷暑喝一波！
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