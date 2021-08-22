高顏值合格！星巴克3款星冰樂「每杯現省40元」、7-11「荷包蛋咖啡」銅板價喝

高顏值創意飲品出擊！配合近年日漸盛行的打卡風潮，各大業者推出新品時也更加著重吸睛的外表，而星巴克近期就派出隱藏版抹茶與2大人氣法式泡芙星冰樂為促銷主角，即日起至9/26為止每週六日皆可享現折40元優惠；而7-11也首度打造搶眼的「荷包蛋咖啡」，太陽蛋造型的糖霜餅乾漂浮在經典美式、拿鐵，預備塞爆大家相機記憶體。

圖／星巴克官網

星巴克即日起推出最新優惠，截至9/26每週末凡至門市購買季節限定星冰樂新口味，不限大小即可現省40元。除了源自韓國的暢銷款「法式草莓泡芙風味」及延伸版「法式巧克力泡芙風味」，星巴克低調開賣的「柚子鳳梨抹茶星冰樂」也適用，熱門抹茶加入應景鳳梨及柚子，增添果香之餘加上白巧克力醬，4大組合值得嘗鮮。

目前還有8/22、8/28、8/29、9/4、9/5、9/11、9/12、9/18、9/19、9/25、9/26共11天。提醒大家優惠無法併用，活動不適用於外送外賣及MO&P行動預點服務。

圖／7-ELEVEN提供

此外，年初曾為大家介紹的荷包蛋咖啡本為中國麥當勞的爆紅品項，如今台灣7-11也能喝得到同款。「CITY CAFE荷包蛋美式咖啡、拿鐵咖啡」8/26起於全台逾6200門市上市，新品就像升級版漂浮飲品，咖啡放上荷包蛋造型的糖霜餅乾，一苦一甜碰撞新滋味，60元起喝得到，不僅能嘗到新風味還能搶攻社群版面，有望成為洗版IG最新主角。

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