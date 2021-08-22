全台唯一「油漆桶爆米花」5款口味拎著走！鹹酥雞風味最夯，買2桶就送超萌提袋

有「馬鈴薯片界愛馬仕」美譽的Bonilla a la Vista油漆桶洋芋片2021上半年登台後躍升話題新星，主打解嘴饞不怕胖之餘，吸睛外表也成打卡神器。如今台南著名柑仔店最新推出油漆桶零食「告白爆米花」，一共五款風味任選，在油漆桶包裝的加持下，下半年的時尚零嘴寶座看來要換主角當囉！

圖／IG@hotainan授權

台南60年老店新玉香延伸的「豬飼料柑仔店」提供各式古早味零食，日前店家因應七夕首度新推「告白爆米花」，超萌的小豬標誌及藍白簡約油漆桶造型，在部落客推薦下曝光後瞬間爆紅。全台唯一「油漆桶爆米花」一共有5款口味，鹹酥雞、起司、巧克力、焦糖、梅子皆備受好評，鹹甜風味隨喜好入手，特色鹹酥雞風味亦是內行饕客激推首選。

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每桶400g原價499元，目前特價350元，滿2桶還會免費贈送提袋，可愛的飼料袋讓人會心一笑又不失懷舊感。實際回家開吃時，拆封油漆桶壓緊封合拉鏈即可妥善保存，賞味期限長達12個月，作為追劇良伴慢慢享用也合適。

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而「豬飼料柑仔店」提供麻花捲、薯條三兄弟等經典必吃，近年憑藉創意包裝設計成為許多人慕名而訪的伴手禮。其中最火紅的莫過於招牌巨型「豬飼料袋」，麻花袋子塞滿的卡哩卡哩餅乾，還有小包裝的「單身狗糧」地瓜片、如速食炸雞桶的雞塊鬆餅等，銅板價吃得到，趣味標語吸引眾多人購買打卡。這些品項皆為獨家販售，但無法到訪台南的人也可透過線上官網購買，宅配到家更安心。

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豬飼料柑仔店（新玉香）

地址：台南市中西區友愛街283號營業時間：週二至五17:00-21:00；週六日12:30-21:00（每週一公休）

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