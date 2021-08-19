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康青龍「買4送4」超狂！聯合「思慕昔」推芒果雪花奶蓋，還有胭粉芭樂必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／康青龍提供
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康青龍自夏季以來頻頻推出超殺優惠與新品吸引顧客消費，自先前聯名蠟筆小新推出多款手搖飲與周邊商品外，這回「手搖新品再升級」，獲得知名冰店品牌「思慕昔」獨家芒果雪花冰技術授權，推出「陽光芒果雪妮」，喜歡芭樂的還有「胭粉芭樂雪妮」可選擇，8月20日起全台門市開賣囉。另外，自8月20日起限時兩天，推出App會員買1送1專屬優惠，最多可以買4送4喔，快把握機會喝一波！

圖／康青龍提供
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說到夏天，絕對不可忽視的是熱門人氣水果「芒果」，此次康青龍推出的芒果系列新品，特地取得知名芒果冰店「思慕昔」的獨家技術授權，搖身一變特製成陽光芒果雪泥，配上奶酪、雙色芋圓與愛文芒果果肉，最後再淋上濃郁的奶蓋，外觀看起來非常適合美拍打卡，當然口味喝起來有多層次的盛夏氛圍，絕對是一款必喝的消暑飲品。另外還有「芒果悠美」，芒果丁融合金萱茶凍，很適合解油膩與解渴。

圖／康青龍提供
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至於另一款新品則是「胭粉芭樂雪妮」，採用紅心芭樂作為雪妮基底，搭配軟嫩的紅心芭樂果肉與酸甜的優格奶蓋，一樣還有金萱茶凍，微甜微酸的綜合口感，好喝到令人一口接著一口，8月20日起全台門市正式開賣喔。至於康青龍的App會員，享有8月20日至8月21日，連續兩天可獲得會員專屬優惠，可享有買1送1折扣，每個會員每天最多可享4張買1送1券，相當於最高「買4送4」，優惠內容為買任何雪妮系列1杯，就送碧玉茉莉綠茶1杯或是買「芒果悠美」1杯，也可以送碧玉茉莉綠茶1杯，買越多送越多，防疫之餘快買來喝喝看吧。

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