快訊

中職／德保拉出馬搞定 兄弟奪隊史第17座季冠軍

明接見8新局長緊抓警察人事權？官員：蘇揆想認識他們

水水們都在喝！CoCo「紅肉火龍果手搖」搶眼回歸，2款夢幻漸層85折喝得到

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

七夕限定買一送一優惠，CoCo馬不停蹄帶著最新漸層飲品回歸，即日起開賣當季紅肉火龍果手搖，「紅果小姐」、「紅果百香搖搖凍」每杯不僅視覺吸睛，營養組合喝起來消暑無負擔，不必擔心會發胖。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

CoCo火紅飲品「紅果」系列即日登場，嚴選紅肉火龍果鮮榨成汁，首推主打「紅果小姐」混搭優酪乳及柳橙，增添酸甜風味十分開胃；而「紅果百香搖搖凍」則搭配百香果、香醇的牛奶，再加上蜜香凍配料，豐富口感莫名涮嘴。紅肉火龍果內含花青素、膳食纖維等營養價值高，加上鮮艷的外表，夏季來一杯絕對成為全場焦點。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

即日起正式開賣，紅果小姐大杯售價60元、紅果百香搖搖凍售價65元，若使用Line官帳「都可訂」平台將獨享現省5元，超適合一時口渴只想點單杯的人，揪團喝時使用優惠更划算，8月底前滿額120元還有「全單85折」。線上預訂好康到店外帶、外送皆適用，但所有優惠無法併用，商場門市不配合。

延伸閱讀：

COMEBUY「買一送一」快閃5天！必可蜜4款茶凍「免費加料」

詹記麻辣火鍋「88元肉盤、免費送肉」破天荒優惠！8月可重複使用

相關新聞

加80元喝星巴克星冰樂、7-11「檸檬氣泡咖啡」61元就有！4大咖啡優惠

咖啡控拿出手機或本子記下促銷時間！7-11因應中元節即將於8/20至8/22推出OPEN POINT限時咖啡優惠，其中人氣「西西里風檸檬氣泡咖啡」任選6杯只要366元，平均61元就喝得到；而星巴克、C

萬波「買一送一」連14天喝爆！名字同音「雪or淇」春陽茶事0元喝

飲料迷手機、證件先拿出來！萬波島嶼紅茶為歡慶即日起於外送平台foodpanda新上線，特別推出長達2周的買一送一優惠，8/17至8/30購買同品項「島嶼紅茶」以及「大青梅果綠」一杯價喝兩杯；而春陽茶事

水水們都在喝！CoCo「紅肉火龍果手搖」搶眼回歸，2款夢幻漸層85折喝得到

繼七夕限定買一送一優惠，CoCo馬不停蹄帶著最新漸層飲品回歸，即日起開賣當季紅肉火龍果手搖，「紅果小姐」、「紅果百香搖搖凍」每杯不僅視覺吸睛，營養組合喝起來消暑無負擔，不必擔心會發胖。 CoCo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。