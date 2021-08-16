水水們都在喝！CoCo「紅肉火龍果手搖」搶眼回歸，2款夢幻漸層85折喝得到

繼七夕限定買一送一優惠，CoCo馬不停蹄帶著最新漸層飲品回歸，即日起開賣當季紅肉火龍果手搖，「紅果小姐」、「紅果百香搖搖凍」每杯不僅視覺吸睛，營養組合喝起來消暑無負擔，不必擔心會發胖。

圖／CoCo提供

CoCo火紅飲品「紅果」系列即日登場，嚴選紅肉火龍果鮮榨成汁，首推主打「紅果小姐」混搭優酪乳及柳橙，增添酸甜風味十分開胃；而「紅果百香搖搖凍」則搭配百香果、香醇的牛奶，再加上蜜香凍配料，豐富口感莫名涮嘴。紅肉火龍果內含花青素、膳食纖維等營養價值高，加上鮮艷的外表，夏季來一杯絕對成為全場焦點。

圖／CoCo提供

即日起正式開賣，紅果小姐大杯售價60元、紅果百香搖搖凍售價65元，若使用Line官帳「都可訂」平台將獨享現省5元，超適合一時口渴只想點單杯的人，揪團喝時使用優惠更划算，8月底前滿額120元還有「全單85折」。線上預訂好康到店外帶、外送皆適用，但所有優惠無法併用，商場門市不配合。

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