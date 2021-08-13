全家「哈根達斯買9送9」！還有雪糕、迷你杯「買2送1」快囤貨

哈根達斯是許多冰品控的首選冰淇淋品牌，奢華高級的包裝加上真材實料的獨特口味，每每推出優惠都會造成搶購。這回全家FamilyMart特地推出「哈根達斯」雪糕與迷你杯的全品項「買2送1、買9送9」優惠活動，買越多送越多，務必把握機會囤貨一波啦！

圖／哈根達斯官網

夏季即將進入尾聲，冰品因應天氣悶熱持續賣得嚇嚇叫，這回全家FamilyMart的哈根達斯優惠活動無疑是有機會「囤貨」與爆買一波的時刻了，即日起至8月24日共12天，只要選擇雪糕或迷你杯，全系列品項享有「買2送1、買9送9」的折扣優惠，舉凡萊姆、鳳梨椰子或是經典口味的香草、巧克力與草莓等統統都有快衝囉！

圖／哈根達斯官網

另外，因應黑色星期五，全家FamilyMart限時即日起三天推出多項飲品零食的優惠，像是榛果巧克力鬆餅5個只要135元、貝納頌極品大黑咖啡5瓶130元、可口可樂Zero 600ml5瓶更只要72元等，數量有限，售完為止。更多好康請上臉書粉專查詢。

圖／全家FamilyMart臉書粉專

延伸閱讀：

．21風味館「每月4天烤全雞79折」！新品雞翅 + 海尼根西柚沁啤蘇打套餐65折免300元

．「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch