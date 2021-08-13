快訊

金管會正式廢止許可 蝦皮支付連第3方支付都不能做

截止前2小時才收到「AZ預約簡訊」 2原因錯失接種時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家「哈根達斯買9送9」！還有雪糕、迷你杯「買2送1」快囤貨

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／全家FamilyMart臉書粉專 圖／哈根達斯官網
圖／全家FamilyMart臉書粉專 圖／哈根達斯官網

哈根達斯是許多冰品控的首選冰淇淋品牌，奢華高級的包裝加上真材實料的獨特口味，每每推出優惠都會造成搶購。這回全家FamilyMart特地推出「哈根達斯」雪糕與迷你杯的全品項「買2送1、買9送9」優惠活動，買越多送越多，務必把握機會囤貨一波啦！

圖／哈根達斯官網
圖／哈根達斯官網

夏季即將進入尾聲，冰品因應天氣悶熱持續賣得嚇嚇叫，這回全家FamilyMart的哈根達斯優惠活動無疑是有機會「囤貨」與爆買一波的時刻了，即日起至8月24日共12天，只要選擇雪糕或迷你杯，全系列品項享有「買2送1、買9送9」的折扣優惠，舉凡萊姆、鳳梨椰子或是經典口味的香草、巧克力與草莓等統統都有快衝囉！

圖／哈根達斯官網
圖／哈根達斯官網

另外，因應黑色星期五，全家FamilyMart限時即日起三天推出多項飲品零食的優惠，像是榛果巧克力鬆餅5個只要135元、貝納頌極品大黑咖啡5瓶130元、可口可樂Zero 600ml5瓶更只要72元等，數量有限，售完為止。更多好康請上臉書粉專查詢。

圖／全家FamilyMart臉書粉專
圖／全家FamilyMart臉書粉專

延伸閱讀：

21風味館「每月4天烤全雞79折」！新品雞翅 + 海尼根西柚沁啤蘇打套餐65折免300元

「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch

相關新聞

全家「哈根達斯買9送9」！還有雪糕、迷你杯「買2送1」快囤貨

哈根達斯是許多冰品控的首選冰淇淋品牌，奢華高級的包裝加上真材實料的獨特口味，每每推出優惠都會造成搶購。這回全家FamilyMart特地推出「哈根達斯」雪糕與迷你杯的全品項「買2送1、買9送9」優惠活動，買越多送越多，務必把握機會囤貨一波啦！

「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch

全台大街小巷都會有手搖飲的蹤跡，人手一杯幾乎已成為台灣飲料文化，因應疫情解封與夏季飲料需求的提高，這回「KUNG FU TEA 功夫茶」推出即日起全台門市，可享全品項「買5送1」的超狂優惠，現在滿100元，還有機會抽中iPhone12、Apple Watch等多項好禮，快揪周遭同事朋友喝起來吧！

七夕限定！麻古茶坊「珍奶買1送1」快閃6小時，28元爽喝咀嚼系奶茶

奶茶控必喝！配合七夕情人節，麻古茶坊以隱藏版TOP7之一的招牌「搖滾波波奶茶」為主角，推出限時快閃「買一送一」，活動當天於指定時段到全台門市皆享優惠，不論是魅力的單身族與友人分享，或是帶曖昧對象、戀人

夏季限定！ 台中宅配人氣甜點 練勤堂「芒果寶盒」用料霸氣，新鮮愛文芒果鋪滿滿

udn走跳美食／水星人 台中芒果寶盒限定登場 練勤堂蛋糕伴手禮店 新鮮愛文芒果霸氣給料，只有夏天才吃得到，線上購物(連結)https://www.lianchintang.com/ 宅配滿

泰奶鹹蛋黃、糖炒芝麻！5款「特色生乳捲」甜點控必吃

蓬鬆香甜的生乳捲，一直是許多甜品愛好者的心頭好。亞尼克本次使用竹炭粉、芝麻、巧克力酥菠蘿的元素，推出「黑芝麻咔滋咔滋生乳...

七夕情人節「買1送1」放閃！10+咖啡手搖優惠，半價喝星巴克、哈根達斯買9送9

七夕情人節將至，雖全台降級、各地餐飲業陸續開放內用，積極防疫期間決定為大家整理最方便入手的優惠，知名手搖、咖啡、冰品全都有，可與疫前一樣外帶回家，有些免出門也能外送到家，最新好康懶人包一次看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。