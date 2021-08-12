快訊

北市2確診者一起逛街一起確診 一張圖看趴趴走足跡

成大研究生撿手機不慎掉落曾文水庫 今下午尋獲遺體

「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

全台大街小巷都會有手搖飲的蹤跡，人手一杯幾乎已成為台灣飲料文化，因應疫情解封與夏季飲料需求的提高，這回「KUNG FU TEA 功夫茶」推出即日起全台門市，可享全品項「買5送1」的超狂優惠，現在滿100元，還有機會抽中iPhone12、Apple Watch等多項好禮，快揪周遭同事朋友喝起來吧！

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

此次「KUNG FU TEA 功夫茶」推出的超狂「買5送1」，算是夏季以來的最大優惠，只要即日起至9月20日至全台各門市消費，全品項不限杯數，即可享有買5送1、買10送2等優惠，以此類推，也就是買越多送越多，值得一提的是贈送杯以所有訂購杯數的低價者計算喔。

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

另外為了歡慶KUNG FU TEA 功夫茶的8門市開幕，只要即日起至9月2日，於指定門市消費滿100元，即可掃描QR-Code 登錄發票，就有機會抽中iPhone12、Apple Watch SE、Airpods、Home Pod mini等超狂好禮大獎。詳細指定門市請至臉書粉專查詢。

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

臉書：https://www.facebook.com/Kungfutea

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專
圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

延伸閱讀：

21風味館「每月4天烤全雞79折」！新品雞翅 + 海尼根西柚沁啤蘇打套餐65折免300元

板橋凱撒「手搖飲月餅」85折訂起來！雙北「5大星級飯店月餅」優惠一次看，XO蛋黃甜鹹必吃

相關新聞

「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch

全台大街小巷都會有手搖飲的蹤跡，人手一杯幾乎已成為台灣飲料文化，因應疫情解封與夏季飲料需求的提高，這回「KUNG FU TEA 功夫茶」推出即日起全台門市，可享全品項「買5送1」的超狂優惠，現在滿100元，還有機會抽中iPhone12、Apple Watch等多項好禮，快揪周遭同事朋友喝起來吧！

七夕限定！麻古茶坊「珍奶買1送1」快閃6小時，28元爽喝咀嚼系奶茶

奶茶控必喝！配合七夕情人節，麻古茶坊以隱藏版TOP7之一的招牌「搖滾波波奶茶」為主角，推出限時快閃「買一送一」，活動當天於指定時段到全台門市皆享優惠，不論是魅力的單身族與友人分享，或是帶曖昧對象、戀人

夏季限定！ 台中宅配人氣甜點 練勤堂「芒果寶盒」用料霸氣，新鮮愛文芒果鋪滿滿

udn走跳美食／水星人 台中芒果寶盒限定登場 練勤堂蛋糕伴手禮店 新鮮愛文芒果霸氣給料，只有夏天才吃得到，線上購物(連結)https://www.lianchintang.com/ 宅配滿

泰奶鹹蛋黃、糖炒芝麻！5款「特色生乳捲」甜點控必吃

蓬鬆香甜的生乳捲，一直是許多甜品愛好者的心頭好。亞尼克本次使用竹炭粉、芝麻、巧克力酥菠蘿的元素，推出「黑芝麻咔滋咔滋生乳...

七夕情人節「買1送1」放閃！10+咖啡手搖優惠，半價喝星巴克、哈根達斯買9送9

七夕情人節將至，雖全台降級、各地餐飲業陸續開放內用，積極防疫期間決定為大家整理最方便入手的優惠，知名手搖、咖啡、冰品全都有，可與疫前一樣外帶回家，有些免出門也能外送到家，最新好康懶人包一次看。

麥當勞推迷你漢堡？超萌造型「起司漢堡馬卡龍」欠打卡，26款口味視味覺一次滿足

甜點控愛翻！由韓國姐弟所設立的「舔舔手馬卡龍專賣店」位於台北科技大樓附近，主打糖分減半、餡料增加的韓式馬卡龍，讓大家免出國也能彷彿置身韓國街頭吃道地甜食。而店家近期設計了「起司漢堡」口味，起司片、芝麻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。