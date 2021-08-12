「功夫茶」手搖飲全品項「買5送1」！滿100元再抽iPhone12、Apple Watch

全台大街小巷都會有手搖飲的蹤跡，人手一杯幾乎已成為台灣飲料文化，因應疫情解封與夏季飲料需求的提高，這回「KUNG FU TEA 功夫茶」推出即日起全台門市，可享全品項「買5送1」的超狂優惠，現在滿100元，還有機會抽中iPhone12、Apple Watch等多項好禮，快揪周遭同事朋友喝起來吧！

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

此次「KUNG FU TEA 功夫茶」推出的超狂「買5送1」，算是夏季以來的最大優惠，只要即日起至9月20日至全台各門市消費，全品項不限杯數，即可享有買5送1、買10送2等優惠，以此類推，也就是買越多送越多，值得一提的是贈送杯以所有訂購杯數的低價者計算喔。

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan臉書粉專

另外為了歡慶KUNG FU TEA 功夫茶的8門市開幕，只要即日起至9月2日，於指定門市消費滿100元，即可掃描QR-Code 登錄發票，就有機會抽中iPhone12、Apple Watch SE、Airpods、Home Pod mini等超狂好禮大獎。詳細指定門市請至臉書粉專查詢。

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