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七夕限定！麻古茶坊「珍奶買1送1」快閃6小時，28元爽喝咀嚼系奶茶

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

奶茶控必喝！配合七夕情人節，麻古茶坊以隱藏版TOP7之一的招牌「搖滾波波奶茶」為主角，推出限時快閃「買一送一」，活動當天於指定時段到全台門市皆享優惠，不論是魅力的單身族與友人分享，或是帶曖昧對象、戀人一起品嘗，都別忘了把握銅板價好康喝一波。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊「搖滾波波奶茶」以濃郁香醇的錫蘭奶茶為茶湯，搭配獨家鮮果原汁自製的葡萄波波、彈牙小珍珠，作為七夕飲品超甜蜜。而為歡慶一年一度的七夕，全台麻古同步於8/14當日下午2點至晚間8點祭出限時6小時快閃優惠，讓粉絲可以一杯價喝兩杯「搖滾波波奶茶」。

搖滾波波奶茶中、南部為55元，北部售價60元，如今最低28元就買得到咀嚼系珍奶，提醒大家活動僅限現場購買，外送平台與線上訂餐不適用。

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