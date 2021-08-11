麥當勞推迷你漢堡？超萌造型「起司漢堡馬卡龍」欠打卡，26款口味視味覺一次滿足

甜點控愛翻！由韓國姐弟所設立的「舔舔手馬卡龍專賣店」位於台北科技大樓附近，主打糖分減半、餡料增加的韓式馬卡龍，讓大家免出國也能彷彿置身韓國街頭吃道地甜食。而店家近期設計了「起司漢堡」口味，起司片、芝麻粒神還原，乍看之下猶如麥當勞迷你版漢堡，超萌造型上市時火速成為粉絲的心頭好。

圖／舔舔手甜點店官方IG

舔舔手「起司漢堡馬卡龍」以酥脆微甜的外皮夾入起司片、整片奇福餅乾，內餡飽滿的鹹香組合翻轉大家對馬卡龍的既定印象，尤其加上芝麻粒的細節，瞬間變身迷你版「起司漢堡」，視覺搶眼。而配合七夕，品牌也限量推出門市限定組合，可愛造型及口味激發少女心，有望攻佔IG放閃版面。

圖／舔舔手甜點店官方IG

除了人氣極高的「起司漢堡」，店內主打採用在地食材、減低色素含量，共設計26款造型及風味的馬卡龍，招牌海鹽焦糖、渲染星空色的OREO口味、草莓優格、餅乾怪獸、雙色巧克力等應有盡有。不過為加強防疫，店家目前尚未恢復內用服務，仍以外帶為主，並同步開放線上訂購，指定組合也享宅配免運，作為超前部署的中秋禮盒也備具創意又體面。

圖／舔舔手甜點店官方IG

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