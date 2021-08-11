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顏值很高的月餅！Vivienne Westwood星球酥限量登場
還有一個多月就是下半年最重要的中秋佳節，在這個和親朋好友團聚的時刻，應景的月餅當然是少不了的。Vivienne Westwood Café今年推出的限量版「漫旅星河中秋禮盒」，延續去年以星河為主題，打造外型摩登亮眼、用料扎實的「星球酥」，兼顧時尚美感與美好滋味，無論是送禮或是和親友分享，都是充滿話題的最佳選擇。
「土星環」是Vivienne Westwood著名的品牌標誌，主廚特別以此為靈感，模擬星球的外觀及顏色創作出兩款「星球酥」，分別是藍白相間如水波紋粼粼閃耀的第3行星「香柚白豆沙蛋黃」和暖褐與金黃色相輝映第83號土衛星「鳳梨XO醬蛋黃」口味，鹹甜兼具。
第3行星「香柚白豆沙蛋黃」象徵我們居住的地球，這也是命名由來。清爽甘甜的白柚搭配豐盈的鹹蛋黃，並使用少油、低糖的白豆沙，吃得到不膩口的清爽感。第83號土衛星「鳳梨XO醬蛋黃」則是重現Vivienne Westwood土星環標誌，內餡以酸甜的台灣金鑽土鳳梨配鹹蛋黃與XO醬，味道層次更豐富。
限量版「漫旅星河中秋禮盒」六顆為一盒，兩種口味各三顆。8月16日起開放網路預購，提供到店自取和宅配配送（滿10盒以上免運）。
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