夏季限定！ 台中宅配人氣甜點 練勤堂「芒果寶盒」用料霸氣，新鮮愛文芒果鋪滿滿

台中芒果寶盒限定登場 練勤堂蛋糕伴手禮店

新鮮愛文芒果霸氣給料，只有夏天才吃得到，線上購物(連結)https://www.lianchintang.com/ 宅配滿3000元免運，沙鹿區滿600元享外送服務！

練勤堂的店面超低調，藏身在北勢東路巨星商場內，鄰近公車靜宜大學站，連續兩年榮獲台中伴手禮獎。

30年以上資歷的西點師傅，有香帥蛋糕、馥漫、聯翔等名店歷練，得獎太陽餅、檸檬蛋糕、堅果蛋糕塔，都是台中海線必買伴手禮。

網購甜點人氣名店，網友狂推台中超好吃盒子蛋糕，繼冬季搶手的夢幻草莓寶盒之後，新推出夏季限定版芒果寶盒！還有獨家雙拼口味，一盒給你雙享受。

官網購買配合黑貓宅急便，當日製作當日宅配，消費滿3000元免運送到家，滿8000元再享95折，滿15000元享最高優惠9折。

新鮮現點現做，每一層都是驚喜，我媽最愛練勤堂的芋泥寶盒，常常跑來回購，自己吃又送親戚。

親自挑選新鮮愛文芒果，手工處理削皮切丁，夏季限定芒果系列，一年只賣4個月，愛文產季結束就停售！

金鑽芒果蛋糕寶盒 270元 （網購宅配下單連結）

超可愛的芒果圖案腰封，每盒約500克，蛋奶素可食用，冷藏保存三天，最佳賞味期一天，常溫勿超過三小時。

使用新鮮且檢驗合格的原料製作，養生帶殼紅仁雞蛋、日本海藻糖，降低甜點的負擔。

一開盒就聞到濃郁芒果香，金黃光芒耀眼，看了充滿正能量～～

第一層軟綿戚風蛋糕、第二層手工卡士達醬＋愛文芒果第三層軟綿戚風蛋糕、第四層手工卡士達醬＋愛文芒果，最後鋪滿愛文芒果與沙布列餅乾。

超過2顆愛文芒果的用量，卡士達醬清爽滑順，蛋糕軟綿細緻，沙布列餅乾是畫龍點睛的存在，卡滋酥脆，比奶油更不易膩口。

鮮芋芒果寶盒 300元 （網購宅配下單連結）

芋泥、愛文芒果、戚風蛋糕、手工卡士達醬、沙布列餅乾，多層口感一次滿足！

真心大推練勤堂的芋泥，新鮮芋頭手工處理，每日現蒸打成泥，還能吃到芋頭顆粒。

芒果和芋頭出乎意料地搭，酸甜果香結合芋香綿密，每一口都充滿幸福感，好吃到狂舔湯匙。

把握最佳賞味期限，沙布列餅乾放久就沒那麼酥，還是趁新鮮盡早吃，口感最完美。

無奶油金鑽芒果蛋糕 6吋600元，8吋750元，10吋1000元

因應現代人的健康訴求，以鮮奶和蛋黃煮成的卡士達內餡，取代高熱量奶油，享受甜點更清爽。

生日蛋糕需提前預訂，內餡任選兩種口味：芋頭、布丁、藍莓、巧克力、蜜核桃、水蜜桃、芒果。

限門市自取，無提供宅配，生日蛋糕附贈餐盤、蛋糕刀、蠟燭、生日快樂插牌（如需要請先告知）。

夏季限定的甜美滋味，愛文芒果浮誇給料，芒果控可以衝了。

新鮮香吉士製作蛋糕體，口感紮實Q綿，單吃就帶有水果清香，味道很舒服～～

自製芋泥好吃沒話說，給了很厚一層，還有軟嫩香滑的雞蛋布丁。

雖然少了奶油裝飾，外觀較樸實，但蛋糕和內餡達到黃金比例，同樣是邪惡度爆表，好吃大推。

芒果控開動啦～練勤堂夏季強勢回歸芒果蛋糕，每一口都能吃到爆量芒果，免出門宅配到府，在家就能享受療癒幸福食光。

練勤堂

地址：台中市沙鹿區北勢東路511巷2號

電話：(04)2631-8681

營業時間：09:00~18:30(週一公休)

預訂方式

FB私訊：http://m.me/lianchintang

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購物官網：https://www.lianchintang.com

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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